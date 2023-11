Novomeški odbojkarji do pomembne zmage nad Triglavani

Novo mesto - Odbojkarji novomeške Krke so v zaostali tekmi 4. kroga 1. DOL Sportklub za moške premagali Hišo na kolesih Triglav s 3:0 (21, 17, 18).

* ŠD Marof, gledalcev 200, sodnika: Jovanovič, Goznik.

* Krka: Jarvis, G. Erpič, Kosmina 13 (1 as, 1 bloka), Bregar 15 (2 asa), Verdinek, Kožar 3 (2 asa, 1 blok), Pulko, U. Erpič 4 (1 as, 3 bloki), Lindič 2 (1 blok), Kern, Rojnik 15 (2 asa, 1 blok), Jakše.

* Hiša na kolesih Triglav: Andovski, Nanut 3 (1 as), Peruničić 9 (1 blok), Tučen 3 (3 bloki), Fajfar, Snedec 3 (3 bloki), Šikanič 2, Mali, Adžović, Jovović 8 (1 as), Zalokar, Jančič 1.

Novomeščani so prišli do druge zmage v sezoni, na domačem parketu pa včeraj proti Triglavu niso imeli pretiranega dela in tekmeca hitro odpravili v treh nizih. Hiša na Kolesih Triglav po tokratnem porazu ostaja pri štirih zmagah, zabeležila pa je peti poraz.

Še najbolj izenačen je bil uvodni niz, kjer so gostje prišli do 21 točk. A domači so bili tisti, ki so veliko bolje začeli in povedli s 6:1. Gostje so se nekoliko še približali na 8:11, a so Novomeščani narekovali ritem in do konca pripeljali prvi niz.

Tudi v drugem nizu so domači odbojkarji kmalu prevzeli pobudo, po treh zaporednih točkah so povedli 6:3, nato so jih kasneje nanizali še pet v nizu za 11:4, tudi do konca tega niza prednosti niso več zapravili. V zadnjem ni bilo nič drugače, po dveh asih Mihe Bregarja je Krka povedla s 7:4, nato pa tudi z 10:5 in 13:7. Podobno kot v prejšnjih dveh je tudi v zadnjem nizu Triglav nato lovil tekmeca, a je Krka še enkrat niz varno pripeljala do konca.

Izjavi po tekmi:

Miha Bregar, Krka: "S tekmo sem zelo zadovoljen. Res je bila pomembna tekma. Vedeli smo, da je to tekma za biti ali ne biti. Takšne tekme so mi všeč, saj pokažejo ali si ali nisi. Sem zelo vesel, da nam je šlo dobro in da smo uspeli izvleči zmago. Mislim, da smo od začetka do konca nadzorovali potek igre. Morda so Kranjčani v Novo mesto prišli še nekako na krilih zmage proti Calcitu, a mi smo od začetka dobro pritisnili in iz takšnega položaja se je potem težko vrniti. Vesel sem razpleta in si želim še več takih v bodoče, hkrati pa sem hvaležen vsem navijačem, ki so danes obiskali dvorano Marof."

Maj Nanut, Hiša na kolesih Triglav Kranj: "Imeli smo nek zagon, vsaj tak je bil občutek. Nekaj posledic je verjetno pustil tudi naporen ritem tekem, toda to ni izgovor. Tekmo smo začeli z napačnim pristopom. Nekako nič nam ni šlo, nasprotniku na drugi strani pa praktično vse. Danes so bili pač boljši."

V 10. krogu Krka odhaja na gostovanje k zadnjemu Alpacem Kanalu.

