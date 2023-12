Lions klub Novo mesto: 30 let pišejo zgodbo dobrodelnosti

1.12.2023 | 14:20

Predsednik Lions kluba Novo mesto Tomislav Hećimović se je v nagovoru ozrl na tri desetletja delovanja kluba in njihovo dobrodelno delovanje. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Lions klub Novo mesto je s sinočnjo slavnostno akademijo v novomeški knjižnici Mirana Jarca obeležil 30 let dobrodelnega in človekoljubnega delovanja v lokalnem in širšem okolju. Danes klub šteje 33 članov, v vseh teh letih pa so zbrali in razdelili za skoraj dva milijona in pol evrov pomoči.

Korenine svetovnega Lionizma segajo v leto 1917, ko je Melvin Jones, zavarovalničar iz ameriškega Chichaga, zaznal potrebe takratne družbe in ustanovil gibanje z izredno humanitarnimi cilji, poimenovano LCI - Lions Clubs International, ki je danes največja humanitarna organizacija na svetu. Skoraj 1,5 milijona članov, združenih v več kot 48.000 klubih, deluje v več kot 200 državah po vsem svetu. Program delovanja se je od prvotnega boja proti slepoti razširil na več drugih področij.

Novomeški podpžupan Urban Kramar je Lions klubu Novo mesto izročil priznanje Mestne občine Novo mesto.

Prve zamisli in spodbude za ustanovitev dobrodelne organizacije Lions kluba na Dolenjskem so se pojavile v letu 1992, ko je bil lion Zlatko Rostočil, tedaj zaposlen v Krkini tovarni Dawa v Keniji, član Lions kluba Nairobi-Gigiri v Keniji ter novomeško okolje seznanil in navdušil za gibanje lionizma. Ustanovni član in prvi predsednik Lions kluba Novo mesto Milan Kapetan se je takrat povezal s prvim klubom v Sloveniji - Lions klubom Ljubljana, 5. junija 1993 je bil na gradu Otočec ustanovni zbor Lions kluba Novo mesto, sredi oktobra istega leta pa je bil ustanovni večer novomeškega kluba v Kristalni dvorani hotela v Dolenjskih Toplicah.

Poskrbeli so tudi za podmladek in leta 2007 ustanovili Dobrodelni LEO klub Novo mesto, s katerim odlično sodelujejo in si pomagajo pri izvedbi dobrodelnih akcij.

Pomoč širokemu krogu ljudi

»V začetkih delovanja smo bili predvsem usmerjeni v pomoč slepim in slabovidnim ter se vključevali v druge mednarodne projekte LCI za pomoč po svetu. Del naših stalnih aktivnosti so postali projekti plakat miru, saditev dreves, zbiranje očal, fotografski natečaj in druge. Pomoč smo razširili tudi v pomoč pri nakupu medicinske opreme, invalidom z izgradnjo dvigal, nakupom invalidskih vozičkov, prilagoditvam avtomobilov in ureditvam prostorov za delovanje invalidskih organizacij in društev. Pomagali smo socialno ogroženim z napeljavo vode, otrokom z letovanjem na morju preko Rdečega križa, podelitvijo štipendij in plačilo šolnin dijakom in učencem, ki so bili v hudih socialnih stiskah in jim tako omogočili, da so lahko razvili svoje talente,« je v svojem nagovoru zbranim orisal predsednik LK Novo mesto Tomislav Hećimović.

Donirana hrana: zbrali in razdelili za skoraj 1,9 milijona evrov

Zadnja leta je njihov pomemben stalni projekt Donirana hrana, ki poteka tudi na nacionalnem nivoju. K sodelovanju so pritegnili Mestno občino Novo mesto, Območno združenje Rdečega križa Novo mesto, Škofijsko Karitas Novo mesto, Center za socialno delo in društvo upokojencev. »Hrano zbiramo iz velikih trgovskih centrov Spar, Lidl, Hofer, Mercator in Tuš. Naslednji dan pa Rdeči križ razdeli hrano pomoči potrebnim. Tako več kot 350 ljudi dobi svežo in kakovostno hrano, ob novem letu pa vsem prejemnikom pomoči klub nameni tudi novoletno praznično orehovo potico. Za večjo učinkovitost zbiranja hrane je naš klub občini podaril dostavno vozilo,« je povedal in poudaril, da spada njihova akcija donirane hrana v sam slovenski vrh, saj so do sedaj zbrali in razdelili hrano za skoraj 1,9 milijona evrov.

Slavnostno akademijo je z nastopom obogatil Big band Šolskega centra Novo mesto.

Redno tudi pomagajo desetim šolam pri nakupu učbenikov, omogočanju obšolskih dejavnosti, šole v naravi in pri nakupu opreme, posebna skrb pa velja otrokom z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter starejšim. »Prav zato vsako leto namenjamo sredstva, ki omogočajo boljšo kakovost bivanja, delo varovancev in pedagoško delo z otroki v Osnovni šoli Dragotina Ketteja, Varstveno delovnem centru in enoti centra Dolfke Boštjančič, pa tudi Domu starejših občanov v Novem mestu.«

Katastrofalne naravne ujme so, kot je dejal Hećimović, letos še posebej opozorile, da bodo verjetno njihove aktivnosti v bodoče pogosteje usmerjene tudi v pomoč ljudem, ki izgubijo dom. Tako ob letošnjem jubileju niso izdali jubilejnega zbornika, temveč denar namenili poplavljencem, prav tako je tudi vsak član še dodatno prispeval v sklad za poplavljence. Poplavljencem so tako namenili pomoč v višini 15.000 evrov.

Dvajset let je bil njihov dobrodelni ples namenjen zbiranju sredstev za dobrodelne aktivnosti z dražbo umetniških del in srečelovom ter donacijami, zadnjih deset let pa so se tudi v skrbi za zdravje usmerili v dobrodelni pohod na Trško goro, zadnji je bil oktobra letos.

Ob jubileju je zbrane v imenu Mestne občine Novo mesto pozdravil podžupan Urban Kramar in izpostavil, da je pripravljenost pomoč sočloveku vrednota, ki so je potrebno vzgajati, negovati in ceniti, predvsem pa je ne smemo imeti za samoumevno. »Vaša organizacija je v treh desetletjih gotovo bistveno pripomogla k temu, da lahko ljudje ob najrazličnejših stiskah računajo na roko pomoči, sočutja in tolažbe,« je poudaril Kramar, ki je predsedniku Lions kluba Novo mesto ob tej priložnosti izročil priznanje Mestne občine Novo mesto. Preko videopovezave pa je zavoljo bolezni prisotne na slavnostni akademiji nagovorila tudi guvernerka slovenskega distrikta mag. Breda Pečovnik.

Dogodek je obogatila glasba Big banda Šolskega centra Novo mesto pod vodstvom dirigenta prof. Gregorja Zagorca, z velikim občutkom pa povezovala Maja Oberstar Falkner.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

