Gostje za najboljši mali kamp izbrali belokranjski Big Berry

17.11.2023 | 17:30

Kamp Big Berry Primostek

Šibenik - Obiskovalci portala Avtokampi.si so v letošnjem izboru najboljših kampov v Sloveniji in na Hrvaškem med domačimi večjimi kampi kot najboljšega drugo leto zapored izbrali kamp Šobec iz Lesc, med manjšimi pa je slavil kamp Big Berry iz Primostka ob Kolpi. Priznanje za najboljše glamping naselje je pripadlo Glamping Wine Paradise v Marezigah.

Kamp Šobec med Lescami in Bledom, ki že tradicionalno velja za enega najboljših v državi, je letos v ponudbo dodal še glamping šotore, so v sporočilu za javnost navedli organizatorji izbora. Kamp je sicer pred dnevi utrpel kar nekaj škode v divjanju reke Save.

Na drugem mestu letošnjega izbora se je znašel nedavno posodobljeni kamp Špik v Gozd Martuljku, na tretjem pa je obmorski kamp Adria Ankaran. Na četrtem mestu se je znašel kamp Menina iz Rečice pri Savinji, ki ga je v avgustovski ujmi razdejala Savinja, na petem pa je River kamp Bled v neposredni bližini Šobca.

Med manjšimi domačimi kampi so zelo priljubljeni tisti ob rekah. Prvo mesto je tako osvojil kamp Big Berry iz Primostka, na drugem mestu je kamp Koren iz Kobarida, ki velja za najbolj ekološkega v državi, in na tretjem mestu kamp Bela krajina iz Podzemlja. Tudi četrti in peti kamp sta belokranjska - kamp Kolpa v Vinici in kamp Lovšin v Metliki.

V kategoriji najboljših glamping resortov je prvo mesto osvojil novo odprti vinski glamping Wine Paradise v Marezigah. Druga nagrada je šla v roke lanskemu zmagovalcu, glampingu Mountain Fairy Tale iz Tržiča, in tretja Glamping Olimia Adria Village v okviru Term Olimia. Četrti je Glamping Ribno pri Bledu in Peti Glamping Chocolate Village v Limbušu pri Mariboru.

Slovenija ima po navedbah portala Avtokampi.si nekaj zelo lepo urejenih postajališč za avtodome, ki so priljubljeni pri prehodnih gostih. Največ glasov je prejelo prenovljeno postajališče Planica, ki je urejeno tik ob skakalnicah in tekaški progi v sklopu Nordijskega centra Planica. Na drugem mestu je postajališče na smučišču Rogla in na tretjem tisto v Termah Paradiso v Dobovi.

Na Hrvaškem, kjer so izbor zastavili regijsko, so med večjimi kampi v svoji regiji najboljši Lanterna Premium pri Poreču, Čikat na Lošinju, Straško na otoku Pag in kamp Vita v Termah Tuhelj. Med manjšimi kampi so zmagali kamp Polidor iz Funtane, kamp Draga iz Mošćeniške Drage in Slanica z otoka Murter, med nudističnimi kampi pa kamp Baldarin na otoku Cres. Najlepše urejeno naselje mobilnih hišic imajo v kampu Istra Premium v Funtani.

Izbor Naj kamp Adria je letos potekal 13. leto zapored, organizator je portal Avtokampi.si, pokrovitelj izbora pa črnomaljski izdelovalec mobilnih hišk in šotorov za glamping Adria Dom.

Na omenjenem portalu spominjajo, da je kampiranje v času po covidu vse bolj priljubljeno, a je uspešnost sezone precej odvisna od vremena, kar se kaže v letošnjih rezultatih kampov po Sloveniji.

Ravno na vrhuncu sezone v začetku avgusta, ko so bili kampi polno zasedeni, so se namreč zgodile katastrofalne poplave. Nekaj kampov je bilo poplavljenih, posledično so nekatere evropske države celo v celoti odsvetovale obisk Slovenije, zato je bilo avgusta 19 odstotkov manj nočitev kot v enakem mesecu lani.

Kamping sezona na Hrvaškem je bila medtem po navedbah portala v znamenju višjih cen storitev, kljub temu pa je bila rezultatsko zelo podobna lanski z 21 milijona nočitvami. Rekordno je bilo medtem število slovenskih kampistov na Hrvaškem, saj je bila v začetku novembra presežena meja treh milijonov nočitev. Med najbolj priljubljenimi destinacijami pri Slovencih so kampi na Lošinju, v Umagu, Novalji na Pagu, Medulinu in Vrsarju.

STA; M. K.