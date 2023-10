Slavnostna akademija ob 120. obletnici novomeškega vodovoda

5.10.2023 | 18:30

Direktor Komunale Novo mesto Bojan Kekec je sinoči podelil štiri priznanja. (Foto: Robert Kokol)

Novo mesto - S slavnostno akademijo je Komunala Novo mesto sinoči v Kulturnem centru Janeza Trdine obeležila 120. obletnico novomeškega vodovoda. Slednji je v svoji bogati zgodovini doživel številne spremembe in nadgradnje, skupni imenovalec v vseh desetletjih je, da je po omrežju do uporabnikov vselej tekla zelo kakovostna pitna voda.

1. oktobra leta 1903 je na izviru v Stopičah začelo delati črpališče novomeškega vodovoda in Novomeščani so lahko opustili stari, litoželezni vodnjak na Glavnem trgu, v katerega je bila speljana voda iz Krke. Na slavnostni akademiji je sinoči zbrane nagovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor, ki je med drugim dejal: "Zavedamo se, kaj pomeni z lastnimi rokami ustvariti nekaj za skupnost, zato s to neprecenljivo tekočino ne oskrbujemo samo naselij, temveč tudi druga gospodarska območja in s tem sinergično krepimo razcvet lokalnih podjetij." Direktor Komunale Novo mesto Bojan Kekec se je dotaknil tudi globalnih okolijskih in podnebnih sprememb, s katerimi se vse bolj soočamo tudi v Sloveniji. Namreč letošnje poplave in vodne ujme so pokazale, da moramo vodo obravnavati celovito, da spoštujemo naravo in njene zakonitosti. Oba nagovora si lahko preberete v jubilejnem zborniku z bogatim zgodovinskim pregledom, predstavitvijo današnje vodooskrbe na širšem novomeškem območju, predstavitvijo štirih nagrajencev in članki s področja etnologije, naravovarstva in skrbi za čistost in zdravstveno neoporečnost pitne vode.

Slavnostni večer so glasbeno obogatili Godalni kvartet Corcoras in skupina Dan D ter z vezno besedo voditelj Tomaž Koncilija.

Bojan Kekec je v imenu Komunale podelil štiri priznanja. Prejemniki priznanj so bili Franci Koncilija, geometer in kronist zgodovine podjetja, Jože Bašelj, vodja razvoja in investicij in vodja projekta hidravličnih izboljšav, Božidar Kastelic, nekdanji vodja sektorja vodooskrba in nadzornik obnov vodovodov ter Miloš Matko, dolgoletni direktor. V njegovi odsotnosti je priznanje prevzel Istok Zorko, vodja sektorja vodooskrba.

Ob zaključku dogodka je predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva mag. Janko Širec novomeški Komunali podelil nagrado Zbornice komunalnega gospodarstva za največje podjetniške in osebne dosežke na področju komunalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Častitljiva obletnica novomeškega vodovoda nas, kot so zapisali v novomeškem podjetju, še dodatno opominja, da gre za najpomembnejši infrastrukturni splet, kar jih premore današnja družba. Ob jubileju je bila na ogled postavljena tudi razstava panojev, ki bo na Glavnem trgu v Novem mestu ponujala sprehod med ključnimi mejniki vodooskrbe Novega mesta.

M. K.

Galerija