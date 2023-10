FOTO: Novo mesto v tekaškem ritmu - Madžar Lomb in Hrvatica Bjeljac

1.10.2023 | 15:10

Novomeškega polmaratona so se udeležili tekači in tekačice od vsepovsod.

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni in glavni pobudnik Novomeškega polmaratona Primož Kobe

S polmaratonsko preizkušnjo je prvi opravil Madžar Adam Lomb.

Novo mesto - Tekači iz različnih koncev Slovenije so danes preplavili Novo mesto, kjer je potekal šesti Novomeški polmaraton. Številna udeležba je znova potrdila, da si dolenjska prestolnica več kot zasluži takšen tekaški praznik, ki je znova povezal različne generacije. S starta pred banko na Seidlovi cesti se je pognalo okoli 650 tekačev, med njimi je bilo veliko takšnih, ki se s tekom resno ukvarjajo, spet drugi le rekreativno. Približno 300 jih je zmoglo preteči 21 kilometrov, ostali so se podali na 10 ali 5 kilometrov dolgo preizkušnjo.

Že uro pred startom smo po Novem mestu opazili tekače, kako se pridno ogrevajo. Gorazd Laznik z Mirne si je letos ob praznovanju petdesetega rojstnega dne zadal cilj, da skupaj z ženo Petro Krnc Laznik preteče pet uradnih tekov dolgih vsaj 10 km. Štiri sta že opravili, današnji je bil zadnji, da sta izpolnila zastavljen cilj. »Zaradi tega sva bila letos veliko bolj disciplinirana pri rekreaciji kot prejšnja leta. Na Mirni imamo odlične pogoje za tek, trim steza Trimmigo je zakon,« je dodal Gorazd.

Novomeški maraton je pritegnil tudi tekače od daleč. »Lani sem bil prvič in imel sem se super. Letos pa me je pritegnila tudi nova trasa proge, slišal sem, da je še hitrejša. Prišel sem zaradi 'firbca'. Pripeljal sem se že včeraj, se s kolesom odpravil do Klevevške toplice, danes pa bom še malo odtekel. Držal sem bom svojega tempa, če se preveč zaženem, je vse narobe,« je dejal Franci Valant z Bleda.

Polmaraton je dobil Madžar Adam Lomb (1:07:54), ki je za nekaj sekund zaostal za rekordom proge, ki ga z 1:07:24 drži Mitja Krevs. Drugi je bil Jakob Medved, tretji pa Rok Puhar. Med dekleti je zmagala hrvaška olimpijka Bojana Bjeljac (1:14:54), drugo mesto je osvojila domačinka Anja Fink, tretja pa Madžarka Juli Nagy.

»Zame je bila to dobra trening tekma, zadovoljna sem z rezultatom. Pripravljam se za maraton decembra v Valencii,« je povedal Finkova, za katero je uspešna sezona. Zmagala je državno prvenstvo v polmaratonu v Radencih, najhitrejša je bila tudi pred dnevi v Slovenskih Konjicah na 10 kilometrov.

Nad organizacijo prireditve je bdel gonilna sila Novomeškega polmaratona Primož Kobe. »Zelo vesel sem z izvedbo te prireditve. Že včeraj na otroških tekih je bilo ogromno mladine. Novo mesto in Dolenjsko smo ponovno spravili v gibanje. Zelo veliko tekačev sem v prejšnjih dneh opažal na cestah, se pravi, da je neka motivacija ali premik za gibanje tale Novomeški polmaraton.«

Kobe je poudarjal, da je letošnja nekoliko spremenjena trasa polmaratona še nekoliko hitrejša, a rekorda na koncu ni bilo. »Mislim, da je bilo nekoliko prevroče. Niso bili najboljši pogoji za tek. Za dober rezultat se mora vse poklopiti,« je še dodal Kobe, ki je priznal, da so ga v spremljevalnem avtomobilu srbeli podplati in ga je zelo mikalo, da bi danes tudi nastopil kot tekač. »Zelo rad bi nastopil, morda drugo leto, če bom našel nekoga, ki bo prevzel organizacijo.«

Organizatorji Novomeškega maratona so že v soboto pripravili pester program. Otroci so se lahko udeležili predšolskih in šolskih tekov, pripravili so brezplačno nordijsko hojo in pohod, na svoj račun so pa so tudi letos prišli ljubitelji canicrossa – zabavnega teka s psi.

Besedilo in fotografije: R. N.

