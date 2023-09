O proračunih za prihodnji dve leti, koncesiji v ZP Žužemberk …

29.9.2023 | 14:30

Žužemberški svetniki so se sinoči sestali prvič po poletnih počtnicah. (Foto: M. Ž.)

Žužemberk - Žužemberški svetniki so na sinočnji seji že sprejeli proračuna za prihodnji dve leti. Za prihodnje leto načrtujejo nekaj več kot 8,7 milijona evrov prihodkov in skoraj 9,9 milijona odhodkov, v letu 2025 pa za malo manj kot 8,3 milijona prihodkov in dobrih 8,4 milijona odhodkov. Za naložbe naslednje leto namenjajo dobre štiri milijone, leto kasneje pa 1.760.000 evrov. Razliko med prihodki in odhodki bodo pokrivali z zadolževanjem, če bo potrebno.

Janez Pirc, podžupan in predsednik odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun, davčno politiko in finance, je povzel glavne poudarke obeh proračunov. V letu 2024 sta poleg dokončanja sekundarnih vodov (1.000.000 evrov), izgradnje fekalne kanalizacije (600.000 evrov), energetske sanacije šol (300.000 evrov), poligon Klek (300.000 evrov) v proračun vključena dva dodatna projekta, in sicer izgradnja zavijalnega pasu z vso potrebno infrastrukturo v obrtno cono Jama (1.000.000 evrov) in gradnja enostavnega objekta za potrebe režijskega obrata (120.000 evrov). V letu 2025 za zaključke sekundarnih vodov namenjajo pol milijona, za fekalno kanalizacijo, energetske sanacije in poslovno con Klek pa za vsako po 300.000 evrov. Župan Jože Papež je dodal, da sta bila oba predloga v javni razpravi. Na predloge proračunov ni bilo nobenih dodatnih pobud ali predlogov.

Nataša Blatnik je predčasno odstopila iz mesta svetnice zaradi nezdružljivosti funkcij dela v občinskem svetu in občinski upravi.

Dodatna koncesija v ZP Žužemberk

Med drugim so po skrajšanem postopku potrdili tudi odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne ambulante v Zdravstveni postaji Žužemberk. Zdravnica Nežka Dular, ki v Zdravstveni postaji Žužemberk s polovičnim delovnim časom deluje pod okriljem Zdravstvenega doma (ZD) Novo mesto, se bo namreč konec januarja prihodnje leto upokojila, zdravstveni dom pa ne more zagotoviti zdravnika družinske medicine, ki bi lahko s 1. februarjem prevzel delo izbranega osebnega zdravnika v tukajšnji ambulanti splošne in družinske medicine.

Zdravnice Dularjeve sicer v Žužemberku ni od sredine avgusta, saj so jo, kot so pojasnili v novomeškem zdravstvenem domu, zaradi odsotnosti kar štirih zdravnic, ki opravljajo delo izbrane osebne zdravnice na sedežu doma v Novem mestu, prerazporedili v ambulanto v zdravstvenem domu. Tam trenutno opravlja delo nadomestne zdravnice, oskrbo njenih pacientov v Žužemberku pa je prevzela specialistka družinske medicine Nives Dražetić, ki je zaposlena pri obstoječem koncesionarju Družinske medicine Žagar. O tem sicer pišemo v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista, ki je izšla včeraj.

Javni zavod Žužemberk

Po hitrem postopku so sprejeli tudi odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Žužemberk, ki bo med drugim upravljal s prenovljeno Auerspergovo železolivarno na Dvoru, žužemberškim gradom in s prihodnjim rekreativno-turističnim parkom Loka v Žužemberku. Kot so zapisali v odloku, bo zavod opravljal javno službo na področju kulture, turizma, mladine, razvoja podeželja in športa.

Pisna pobuda staršev otrok v šoli in vrtcu

Predsednica sveta staršev osnovne šole Žužemberk Maruša Dumitrov

Ob koncu seje je predsednica sveta staršev osnovne šole Žužemberk Maruša Dumitrov v imenu staršev vrtčevskih in šoloobveznih otrok, sveta staršev in osnovne šole predstavila in nato županu Papežu tudi predala pisno pobudo, s katero želijo tako občino kot njene predstavnike opozoriti na težave, ki jih imajo s prometno varnostjo okoli žužemberške šole, stanjem matične in podružničnih šola ter okoliških površin, ter na neodzivnost domače občine nanje. Glede na trenutno stanje je, kot so zapisali, ogrožena varnost, zdravje in normalno izobraževanje njihovih otrok. Več o tem v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

Besedilo in foto: M. Ž.

