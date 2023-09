Romska problematika: Prepričljiva podpora spremembi zakonodaje za izboljšanje razmer otrok

27.9.2023 | 10:40

Novomeški župan Gregor Macedoni na seji v DS (Fotografiji: Benjamin Beci/ Fixmedia)

Ljubljana/Novo mesto - V ponedeljek je potekala 13. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in 10. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov, na katerih so obravnavali štiri novele zakonodajnih sprememb za izboljšanje razmer otrok iz težavnih socialnih okolij, ki so jih avgusta v Državni zbor s podpisi državljanov vložili županje in župani 11 občin iz jugovzhodne Slovenije in Posavja. Člani komisije in interesne skupine so prepoznali pomen zakonodajnih sprememb in pomembnost pereče problematike ter skoraj soglasno podprli vse štiri novele zakonov. Predlagane spremembe zakonov posegajo na področja socialne politike, trga dela, vozniških dovoljenj in izobraževanja.

Seje komisije in interesne skupine so se v imenu predlagateljev sprememb zakonodaje udeležili župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, župan Občine Kočevje Vladimir Prebilič in županja Občine Semič Polona Kambič ter predstavili rešitve, ki jih prinašajo novele. Poudarili so, kot sporočajo z novomeške občine, da so pobude naslovljene splošno in nediskriminatorno nagovarjajo vse državljane Republike Slovenije enako in s tem vsa težavna socialna okolja, kjer so starši neizobraženi, prejemniki denarnih socialnih pomoči in dolgotrajno brezposelni. Med drugim tudi nagovarjajo problematiko neperspektive romskih otrok v jugovzhodni Sloveniji in Posavju glede na okvir, ki jim ga zagotavlja Republika Slovenija.

Izgubljene generacije otrok

Kot je izpostavil novomeški župan Gregor Macedoni, praktično vsako leto celotna generacija romskih otrok v jugovzhodni Sloveniji in Posavju izgubi realne možnosti za dostojno življenje, nadaljevanje šolanja oziroma zaposlitev, zato želijo predlagatelji zakonodajnih sprememb jasno sporočiti, da je obiskovanje in zaključevanje osnovne šole ter vključevanje v nadaljnje srednješolsko izobraževanje vrednota in da mora tovrstno zahtevo jasno in brezpogojno postaviti tudi država. Poudaril je še, da so potrebne jasne zakonske opredelitve, ki bodo od ustreznih javnih služb zahtevale nedvoumno ukrepanje, bolj jasen zakonodajni okvir pa je tudi pogoj za pozitivne spremembe. Cilj sprememb je, da se na sistemski ravni najdejo rešitve in da se država po več desetletnem neukrepanju in zatiskanju oči ustrezno odzove.

Predlagane zakonske spremembe bodo prihodnji teden obravnavali na odborih Državnega zbora, Državni zbor pa bo predloge obravnaval predvidoma na oktobrski seji.

Predlagane zakonske spremembe se nanašajo na Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Zakon o urejanju trga dela. Novele zakonov predvidevajo nedenarno izplačilo socialne pomoči in otroškega dodatka v primeru neobiskovanja osnovne šole in v primeru zapadlih dolgov do javnih subjektov, znižanje otroškega dodatka za tretjino v primeru nevključitve otroka v srednješolsko izobraževanje, hitrejšo napotitev brezposelne osebe na delo, poenostavljen izbris iz evidence brezposelnih ob kršitvah obveznosti, podaljšanje maksimalne vključenosti posameznika v javna dela iz dveh na štiri leta in uvedba pogoja za opravljanje vozniškega izpita z devetletnim obiskovanjem osnovne šole in zaključenim sedmim razredom.

M. K.