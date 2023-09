Gasilci, reševalci in policisti do umrlega v hiši

22.9.2023 | 19:30

To so fotografije včerajšnjega popoldanskega požara, o katerem smo že poročali, ko je v Krški vasi zagorelo ostrešje stanovanjskega objekta v izgradnji. (Foto: PGD Skopice)

Davi ob 5.54 sta v naselju Trnje, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, reševalcem NMP Trebnje nudili pomoč pri oskrbi poškodovane osebe, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine in nudili pomoč policistom pri umerjanju prometa. Reševalci so poškodovanega prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci, reševalci in policisti do umrlega

Ob 11.30 so v Rakovniku pri Birčni vasi, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila mrtva oseba. Na kraju so posredovali reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in policisti.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo v soboto, 23.9., od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKP ČRNOMELJ na izvodu VIATOR. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.