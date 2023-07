FOTO: Sedem desetletij DU Dolenjske Toplice, razvili nov prapor

20.7.2023 | 14:30

Ob jubileju je Društvo upokojencev Dolenjske Toplice razvilo tudi nov prapor.

Dolenjske Toplice - Društvo upokojencev Dolenjske Toplice, ki je s svojimi 580 člani zagotovo največje v topliški občini in eno največjih v Pokrajinski zvezi društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine, je sinoči obeležilo 70 let plodnega delovanja. Ob tej priložnosti so razvili nov društveni prapor in izdali pregleden zbornik z naslovom 70 let z roko v roki, ki v sliki in besedi povzema zgodovino društva.

Na začetku je topliško društvo, ki je sprva bilo kot podružnica Zveze sindikatov, delovalo zlasti v smeri, da se upokojencem zagotovi trajna socialna varnost, zdravstveno varstvo in vse pravice, ki jim pripadajo iz njihovega minulega dela. Konec maja leta 1953 pa je bilo ustanovljeno Društvu upokojencev Straža – Toplice, ki je združevalo upokojence iz sedanjih občin Straža in Dolenjske Toplice.

»Območje delovanje je bilo obsežno - od Prečne do Starih Žag in od Potoka do Soteske. Težave je povzročalo veliko območje in slabe prometne povezave, posledično je bila majhna udeležba na sestankih in pasivnost članstva. Ob sklicu ustanovnega občnega zbora je bilo včlanjenih 97 upokojencev. Dobrih 20 let po ustanovitvi je bilo včlanjenih 324 članov, ki so organizirali svoje dejavnosti na različnih področjih. Ob ustanovitvi Krajevnih skupnosti Straža in Dolenjske Toplice v okviru novomeške občine je zaradi prevladujočih lokalnih interesov prišlo do razdružitve društva in ustanovitve dveh ločenih. Na občnem zboru, ki so ga topliški upokojenci pripravili 25. aprila 1982, so sprejeli sklep o nadaljevanju dela iz prejšnjega društva, pripravili program dela in izvolili novo vodstvo Društva upokojencev Dolenjske Toplice,« se je v zgodovino v svojem nagovoru ozrl predsednik Dušan Kraševec, ki društvo vodi že 20 let.

V društvo je pristopilo 198 članov, novo vodstvo je široko zastavilo svoje delo in ga tudi izvajalo. Leta 1994 so dobili svoje prostore nad trgovino Brkić, v njih so pripravljali izobraževanja, predavanja in ostale dejavnosti, postavili so pikado in celo improvizirano strelišče za zračno puško. Po podrtju stavbe pa so se preselili v sedanje prostore v župnišče, kjer uradujejo še sedaj.

Dvanajst sekcij in skupin

V društvu imajo danes dvajset sekcij in skupin, s katerimi uresničujejo letne programe dela. »V programu ni delovnega dne, da v društvu ni nekega dogodka. Tako našim članom omogočamo čim širši izbor dejavnosti, v katerih se lahko udejstvujejo. V prostorih društva se družimo ob igri pikada, šaha in imamo manjše sestanke. V njih ustvarjajo tudi naše rokodelke. V Podturnu pri gasilcih imamo postavljena dva igrišča za kegljanje s kroglo na vrvici. Že več let smo v tej igri v pokrajini med najboljšimi in redno odhajamo na državna prvenstva,« je orisal Kraševec in dodal, da še posebno pozornost in prizadevanja usmerjajo v zagotavljanje in spoštovanja svojih z delom pridobljenih pravic ter delo s starejšimi našimi člani.

Med najbolj pomembnimi projekti je izpostavil program Starejši za starejše, v katerega so se vključili pred 18. leti in ki pomaga, da ljudje v tretjem življenjskem obdobju lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju. V sodelovanju z domačo občino so pred dvema letoma uvedli brezplačne prevoze za starejše, ki so ga poimenovali »Pelji me, prosim«. Za to skrbi osem njihovih prostovoljcev.

V vseh teh letih so prejeli številna priznanja za svoje delo, zadnje letos na Dnevih Zveze društev upokojencev Slovenije v Ljubljani, ko so prejeli priznanje zveze za najbolj aktivno društvo v PZDU Dolenjske in Bele krajine. »Vsa ta priznanja nas zavezujejo, da v društvu delujemo še bolj zagnano, širimo svoje delovanje, zato v svoje vrste nenehno vabimo upokojence, da se nam pridružijo. Številčno združeni bomo lažje uveljavljali svoje zahteve,« je poudaril prvi mož topliških upokojencev.

Ob tej priložnosti so se nekaterim članom zahvalili za njihovo predano delo, v avli pa na ogled postavili čudovite izdelke njihovih članic. Zbrane v dvorani KKC-ja so nagovorili še župan Franc Vovk, predsednica ZDUS Zdenka Jan in predsednica PZDU Cirila Zajc Surina, slovesnost pa so s svojimi literarnimi prispevki obogatili njihovi člani Micka Tomažin, Anton Aš in Minka Potočar, s pesmijo Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice in plesom folklorna skupina Izvir DPŽ Dolenjske Toplice, za medgeneracijsko popestritev pa so nastopili še mlada recitatorja, pevka in harmonikaš, domačini iz Topliške doline.

M. Ž., Foto: DU Dolenjske Toplice

