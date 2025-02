šport

Zmagi dolenjskih ekip

16.2.2025 | 08:30 | STA; M. K.

Devetnajsti krog Lige NLB so z zmago proti ekipi iz Novega mesta odprli varovanci Uroša Zormana. Na petkovi tekmi so se v Krškem zmage veselili rokometaši iz Ribnice. Na sobotnih obračunih pa so slavili tudi igralci RK Trimo Trebnje in RK SVIŠ Cugelj Okna Ivančna Gorica.

Trimo Trebnje - Urbanscape Loka 29:25 (16:10)

Rokometaši Trima iz Trebnjega so premagali Urbanscape Loko z 29:25 (16:10).

* Dvorana OŠ Mokronog, gledalcev 250, sodnika: Čretnik in Turnšek.

* Trimo Trebnje: Lesjak, Herceg, Višček 3, Didovič, Jurečič 1 (1), Latković, Soršak 6, Kotar 3, Miklavec 9 (1), Grmšek 2, Grbić 1, Baznik, Šiško, Nešić 3, Krešić 1, Smolič.

* Urbanscape Loka: Grudnik, Magdalenić, Ferdin, Stopar 2, Dolenc 2, Ribić 1, Atlija, Mali 1, Poje 1, Peternel, A. Jesenko 2, Strehar 2, Batagelj 2, M. Jesenko 3, Lokar 1, Hriberšek 8 (2).

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 4 (2), Urbanscape Loka 3 (2).

* Izključitve: Trimo Trebnje 10, Urbanscape Loka 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so se zavoljo prenove svoje dvorane preselili v Mokronog, na svoji prvi domači tekmi v novem okolju pa so precej težje, kot so pred dvobojem pričakovali, strli odpor tekmecev iz Škofje Loke.

Po 14. zmagi v sezoni so zadržali visoko tretje mesto na razpredelnici. Vodilni Celjani imajo štiri, drugouvrščeni Ljubljančani točko prednosti pred njimi, medtem ko Škofjeločani po devetem porazu ostajajo na osmem mestu v 12-članski ligi NLB.

Dolenjci so temelje za novo zmago postavili že v prvi polovici tekme, ko so postopoma lomili odpor Gorenjcev ter v končnici dvakrat povedli za sedem golov (15:8 in 16:9).

V drugem polčasu so bili neprepričljivi in se tudi poigravali z živci svojih privržencev, saj so jim Škofjeločani v 49. minuti povsem zadihali za ovratnik (20:19). V končnici so Trebanjci le strnili svoje vrste in dosegli pričakovano zmago.

V trebanjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Vid Miklavec z devetimi in Jaka Soršak s šestimi goli. V škofjeloški je Nejc Hriberšek dosegel osem zadetkov, vratar Tilen Grudnik pa je zbral 15 obramb.

IZJAVI PO TEKMI:



Ignjat Nešić, desno krilo RK Trimo Trebnje: ''Prva tekma v Mokronogu je za nami. Zavedali smo se, da bodo Škofjeločani zahteven tekmec, kar so potrdili tudi na igrišču. Krenili smo odlično, obramba je delovala na nivoju in tako smo ohranjali prednost ter na koncu tudi slavili. Zdaj se osredotočamo na gostovanje v Novem mestu.''



Mark Batagelj, desno krilo RD Urbanscape Loka: ''Žal smo začeli dosti medlo in nismo izkoristili obramb našega vratarja Tilna Grudnika, ki je bil danes odličen. V nadaljevanju igre so si domačini priigrali večjo prednost, a veliko energije smo potrebovali za povratek. Na koncu je bila kakšna napaka ali dve preveč. Trebanjci so tekmo dobili z izkušnjami, zdaj pa se osredotočamo na pomembno tekmo s Krškim.''

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Novem mestu, škofjeloška pa bo gostila Misteral Krško. Obe tekmi bosta 22. februarja

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Koper 29:25 (16:12)

Rokometaši Sviš Cugelj oken Ivančne Gorice so premagali Koper z 29:25 (16:12).

* Dvorana OŠ, gledalcev 540, sodnika: Kavalar in Žitnik.

* Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Justin 3 (3), Kolarič, Tekavčič 6, Javor 4 (1), Klemenčič 3 (1), Ravnikar, Pirnat, Grum, Bradač, Korošec 6, Ključanin 3, Kompare 3, Košir 1, Erčulj.

* Koper: Ružnić, Morato, Kligl, Pajer, Hrovatin 7 (5), Bašić 5 (1), Slama, Lončarić, Konjevič 2, Bekrić 1, Moljk 1, Furlan, Kovačevič 4, Muminović, Zugan 5, Nadarevič.

* Sedemmetrovke: Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 6 (5), Koper 7 (6).

* Izključitve: Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 6, Koper 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Dolenjska ekipa je proti skromni primorski zasedbi osvojila peti par točk v sezoni 2024/25 in zadržala deveto mesto, medtem ko Koper ostaja povsem na dnu razpredelnice. Na dosedanjih tekmah je po enkrat zmagal in remiziral ter doživel kar 17 porazov.

Gostitelji so si odločilno prednost na dvoboju priigrali v končnici prvega polčasa, ko so povedli za sedem golov (16:9). V drugi polovici si niso privoščili stresnih trenutkov, vseskozi so imeli prednost od treh do največ šestih golov.

V domači zasedbi sta bila najbolj učinkovita Matevž Tekavčič in Lucijan Korošec, ki sta dosegla po šest golov, v gostujoči pa Giacomo Hrovatin s sedmimi zadetki.

IZJAVI PO TEKMI:

Nik Pirnat, rokometaš RK Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica: ''Za nami je res dobra tekma. Od začetka do konca smo odigrali odlično. Na tekmo proti Kopru smo se dobro pripravljali ter se vseh šestdeset minut držali dogovorjenih navodil.''

Dani Zugan, rokometaš RD Koper: ''Pričakovali smo težko tekmo proti ekipi, s katero se bomo verjetno spet srečali v končnici za obstanek. Danes so se izkazali za kvalitetnega tekmeca. Celo tekmo so bili pred nami in na koncu nam je zmanjkalo moči, da bi jih ulovili. ''

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Velenju (21. februar).

* Izidi, 19. krog:

- petek, 11. februar:

LL Grosist Slovan - Krka 29:24 (17:13)

- sreda, 12. februar:

Jeruzalem Ormož - Gorenje Velenje 27:37 (15:18)

- petek, 14, februar:

Misteral Krško - Riko Ribnica 24:25 (14:15)

- sobota, 15. februar:

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Koper 29:25 (16:12)

Slovenj Gradec - Celje Pivovarna Laško 23:26 (11:13)

Trimo Trebnje - Urbanscape Loka 29:25 (16:10)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 19 16 2 1 597:514 34

2. LL Grosist Slovan 19 15 1 3 570:507 31

3. Trimo Trebnje 19 14 2 3 573:489 30

4. Krka 19 11 2 6 538:495 24

5. Gorenje Velenje 19 11 1 7 548:508 23

6. Riko Ribnica 19 7 3 9 549:565 17

7. Slovenj Gradec 19 7 2 10 502:535 16

8. Urbanscape Loka 19 5 5 9 494:501 15

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 19 5 4 10 501:526 14

10. Jeruzalem Ormož 19 5 1 13 525:587 11

11. Misteral Krško 19 5 0 14 504:577 10

12. Koper 19 1 1 17 479:576 3

