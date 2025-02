šport

Krkaši iz prestolnice praznih rok

12.2.2025 | 07:30 | STA; M. K.

Ljubljana - V uvodnem krogu 19. kroga v Ligi NLB je ekipa MRK Krka na derbiju kroga gostovala pri ekipi RD LL Grosist Slovan, dvoboj v prestolnici pa je pripadel slednjemu. Tekma se je končala z rezultatom 29:24.

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 620, sodnika: Backović, Palačković.

* LL Grosist Slovan: Gošić, Panjtar, Slatinek Jovičič 6, Dolenec 1 (1), Pajt 7 (2), Ljevar, Mlivić 5, Perić 3, Malus 2, Budja 1, Mehmedćehajić 1, Kovačič 1, Brozovič 1, Grebenc, Hrastnik 1.

* Krka: Stanojlović, Blaževič, Avsec 6, Cirar 1, Gliha, Vukić 8 (4), Rašo 1, Nikolić 2, Lavrič 1, Kukman 3, Ćirović 2, Matko, Derganc.

* Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 5 (3), Krka 4 (4).

* Izključitve: LL Grosist Slovan 12 minut, Krka 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Slovana, varovanci slovenskega selektorja Uroša Zormana, v zadnjem času ne blestijo. Potem ko so decembra pred reprezentančnim premorom izgubili zadnjo domačo tekmo proti Riku Ribnici, so se prejšnji teden na gostovanju v Škofji Loki rešili na koncu, mučili pa so se tudi tokrat, ko so na Kodeljevem gostovali rokometaši Krke, četrtouvrščene ekipe prvenstva.

Ti v Ljubljani niso niti enkrat vodili, a se po zaostanku niso predajali in so vse do zadnjih petih minut grozili tekmecem. V zadnjih minutah prvega polčasa so že zaostajali z 10:17, toda do odmora zaostanek zmanjšali na minus štiri, na začetku drugega polčasa pa nadaljevali z lovljenjem. Tekmeca so ujeli pri izidu 20:20, izenačili pa tudi na 22:22.

Dokončno pa so domači tekmeca zlomili v zadnjih petih minutah po izidu 26:24. Aljaž Pajntar, na koncu je zbral 12 obramb, je najprej ubranil strel, njegovo delo je nadgradil Staš Slatinek Jovičič, nato pa so gosti zapravili vse napade do konca, zmago Ljubljančanov pa sta potrdila Gašper Hrastnik in Izidor Budja.

Pri Slovanu, ki se je vodilnemu Celju Pivovarni Laško, z njim se bo udaril v naslednjem krogu, s tekmo več približal na točko zaostanka, je bil s sedmimi goli najučinkovitejši Kenan Pajt. Pri Novomeščanih je Vojislav Vukić, zaenkrat drugi najboljši strelec lige, dosegel osem zadetkov, s tem pa presegel mejo 100 doseženih golov.

Izjavi po tekmi:

Vojislav Vukić, MRK Krka: "Za nami je trda tekma. Pričakovano. Čestital bi ekipi Slovana za zasluženo zmago. Mi gremo naprej. Najpomembneje je zdaj, da smo tekmo vsi končali zdravi in nepoškodovani, saj imamo nekaj težav s poškodbami. Hvala dobrim navijačem za izjemno vzdušje in hvala našim navijačem za podporo.«

Aljaž Panjtar, RD LL Grosist Slovan: "Za nami je težka tekma, kakor smo tudi pričakovali. Nasprotnik je bil nepopustljiv in se boril do konca, mislim pa da smo tudi mi pokazali, da se v težkih trenutkih lahko vrnemo, ne glede na to, da smo naredili veliko tehničnih napak. Delali smo kar nekaj neumnosti, kar nas je skoraj stalo zmage, a vesel sem, da smo se zbrali in delovali kot ekipa vse do konca in zasluženo zmagali."

Rokometaši Krke se ta konec tedna odpravljajo v Atene, kjer bosta na sporedu dve tekmi evropskega pokala. Prvo četrtfinalno tekmo EHF CUP proti ekipi AEK bo Krka odigrala v soboto, 15. februarja, dan kasneje pa prav tako v Atenah sledi še povratno srečanje. V naslednjem krogu državnega prvenstva pa bo Krka bo gostila Trimo Trebnje.

* Izidi, 19. krog:

- torek, 11. februar:

LL Grosist Slovan - Krka 29:24 (17:13)

- sreda, 12. februar:

19.00 Jeruzalem Ormož - Gorenje Velenje

- sobota, 15. februar:

19.00 Sviš Cugelj Okna Ivančna Gorica - Koper

19.00 Slovenj Gradec - Celje Pivovarna Laško

19.00 Trimo Trebnje - Urbanscape Loka

19.00 Misteral Krško - Riko Ribnica

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 18 15 2 1 571:491 32

2. LL Grosist Slovan 19 15 1 3 570:507 31

3. Trimo Trebnje 18 13 2 3 544:464 28

4. Krka 19 11 2 6 538:495 24

5. Gorenje Velenje 18 10 1 7 511:481 21

6. Slovenj Gradec 18 7 2 9 479:509 16

7. Urbanscape Loka 18 5 5 8 469:472 15

8. Riko Ribnica 18 6 3 9 524:541 15

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 18 4 4 10 472:501 12

10. Jeruzalem Ormož 18 5 1 12 498:550 11

11. Misteral Krško 18 5 0 13 480:552 10

12. Koper 18 1 1 16 454:547 3

