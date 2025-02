šport

Ribničani do tesne zmage v Krškem

15.2.2025 | 08:15 | STA

Krško - Rokometaši Rika Ribnice so v 19. krogu lige NLB v gosteh premagali Misteral Krško s 25:24 (15:14).

* Športna dvorana, gledalcev 250, sodnika: Matjaž in Marko Pirc.

* Misteral Krško: Krbavčić, Zupančič, Sredanović, Colner, Hočevar 2, Sikošek Pelko 2 (1), Novak, Romih 2, Čulk 7 (1), Starc 2, Ferenčak 2, Šiško, Stevović 5, Jankovskij 1, Dosedla, Dragan 1.

* Riko Ribnica: Braunović, Jelenovič, Dobaj, Žabić, Pogorelec, Planinšek 3, Mihelič, Klun, Žagar 4, Stefanović 1, Begić Zbačnik, Skol 2, Begić 3, Cimerman, Kasumović 2, Knavs 10 (2).

* Sedemmetrovke: Misteral Krško 8 (2), Riko Ribnica 3 (2).

* Izključitve: Misteral Krško 16, Riko Ribnica 6 minut.

* Rdeči karton: Dragan (60.).

Ribničani so po sedmi zmagi napredovali na šesto mesto, Krčani po štirinajstem porazu ostajajo na predzadnjem mestu v 12-članski ligi NLB.

Večji del prvega polčasa je minil v dokaj enakovredni predstavi. Rahla pobuda je bila vendarle na strani gostujočih rokometašev, ki so v zadnjem delu prve polovice tekme trikrat povedli za tri gole (13:10, 14:11, 12:15).

Izbranci domačega trenerja Jake Peterlina so v začetku drugega polčasa izenačili na 17:17, v 37. minuti pa po golu Alena Čulka povedli z 18:17.

Prelomni trenutki dokaj raztrganega, a bojevitega dvoboja so minili v znamenju gostujočih rokometašev iz dežele suhe robe. V 54. minuti so si po golu Roka Skola znova priigrali tri gole naskoka (24:21), lepega kapitala pa kljub silovitemu pritisku gostiteljev v končnici niso zapravili, iz Posavja se domov vračajo z novima dvema točkama.

V gostujoči zasedbi je bil najbolj učinkovit Uroš Knavs. Najboljši strelec lige NLB je v Krškem dosegel deset golov, izkazal pa se je tudi vratar Gašper Dobaj z 12 obrambami. V domači ekipi, ki je zastreljala kar šest sedemmetrovk, je bil strelsko najbolj razpoložen Čulk s sedmimi zadetki.

IZJAVI PO TEKMI:

Uroš Knavs, rokometaš RD Riko Ribnica: ''Zavedali smo se, da Krško potrebuje točke v boju za obstanek, zato smo pričakovali zahtevno tekmo. Prejšnji vikend smo odigrali dobro tekmo in želeli ta ritem prenesti tudi v Krško, vendar smo imeli nekaj težav v napadu in v obrambi. Zgrešili smo nekaj stoodstotnih priložnosti, dogovori v obrambi pa niso vedno stekli tako, kot bi morali. Kljub temu smo v zadnjih 15 minutah stopili skupaj, dvignili raven igre in mislim, da smo ta del tekme odigrali zelo kakovostno. Čestitke Krškemu za borbeno predstavo in veliko sreče v nadaljevanju sezone.''



Denis Ferenčak, rokometaš RK Misteral Krško: ''Na tekmo smo se dobro taktično pripravili, a se je močno poznala odsotnost kapetana Tadeja Sobotiča. V napadu smo imeli precej težav, predvsem z realizacijo. Zgrešili smo šest sedemmetrovk, kar je preveč na tako izenačeni tekmi. Na koncu smo izgubili za en gol, kar je seveda boleče, ampak gremo naprej z dvignjeno glavo ter osredotočeni na naslednje izzive.''

Zasedba iz Krškega bo v prihodnjem krogu 22. februarja gostovala v Škofji Loki, ekipa iz Ribnice pa bo 25. februarja gostila Jeruzalem Ormož

Izidi 19. kroga rokometne lige NLB in lestvica.

* Izidi, 19. krog:

- petek, 11. februar:

LL Grosist Slovan - Krka 29:24 (17:13)

- sreda, 12. februar:

Jeruzalem Ormož - Gorenje Velenje 27:37 (15:18)

- petek, 14, februar:

Misteral Krško - Riko Ribnica 24:25 (14:15)

- sobota, 15. februar:

19.00 Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica - Koper

19.00 Slovenj Gradec - Celje Pivovarna Laško

19.00 Trimo Trebnje - Urbanscape Loka

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 18 15 2 1 571:491 32

2. LL Grosist Slovan 19 15 1 3 570:507 31

3. Trimo Trebnje 18 13 2 3 544:464 28

4. Krka 19 11 2 6 538:495 24

5. Gorenje Velenje 19 11 1 7 548:508 23

6. Riko Ribnica 19 7 3 9 549:565 17

7. Slovenj Gradec 18 7 2 9 479:509 16

8. Urbanscape Loka 18 5 5 8 469:472 15

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 18 4 4 10 472:501 12

10. Jeruzalem Ormož 19 5 1 13 525:587 11

11. Misteral Krško 19 5 0 14 504:577 10

12. Koper 18 1 1 16 454:547 3

