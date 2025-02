bela krajina

Bela krajina potrebuje 3. razvojno os, železnico, reševanje romskih vprašanj

4.2.2025 | 13:00 | STA

Ljubljana - Predsednik DS Marko Lotrič in državni svetnik Darko Zevnik sta po novembrskem regijskem obisku v Beli krajini na vlado naslovila pobudo, v kateri predlagata več ukrepov za hitrejši razvoj območja. Med drugim predlagata pospešitev gradnje 3. razvojne osi, posodobitev železniške povezave in pripravo obljubljenih zakonskih rešitev za romska vprašanja.

Marko Lotrič in Darko Zevnik lanskega novembra v Beli krajini (Foto: arhiv; DS)

V pobudi, ki so jo na seji januarja podprli tudi ostali državni svetniki, Lotrič in Zevnik predlagata poenostavitev in skrajšanje postopkov priprave občinskih prostorskih načrtov, s sočasno pripravo strokovnih podlag za poselitev in kmetijstvo, ki so vsebinsko in grafično povezane. Država naj pri tem tudi prevzame financiranje izdelave poplavnih študij ter optimizira število mnenjedajalcev.

3. RAZVOJNA OS, ŽELEZNICA

Vlada oz. pristojno ministrstvo za infrastrukturo naj pospešita aktivnosti za izgradnjo južnega dela 3. razvojne osi, pri čemer naj se začne čim prej zgraditi predor pod Gorjanci. Zagotoviti je treba tudi večje investicije v posodobitev železniške infrastrukture in izboljšanje frekvence vlakov, je zapisano v pobudi.

FURS, ROMSKA VPRAŠANJA

Vlada naj zagotovi ohranitev dislocirane enote Finančne uprave RS v Metliki, ki je od 1. januarja do nadaljnjega začasno zaprta, v zakonodajni postopek naj čim prej predloži že leta 2023 obljubljene zakonske rešitve in ukrepe za urejanje romskih vprašanj, zagotovi naj tudi redno vzdrževanje regionalnih cest v Beli krajini in uredi hitre širokopasovne povezave.

MOST, DALJNOVOD

Lotrič in Zevnik, sicer nekdanji metliški župan, predlagata še, naj vlada stori vse, da bo čim prej sklenjen meddržavni sporazum s Hrvaško, ki je predpogoj za prenovo mostu preko Kolpe na mejnem prehodu Vinica, ter pospeši aktivnosti za izgradnjo 110-kilovoltnega daljnovoda Kočevje-Črnomelj, ki bi zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo za Belo krajino.

Pobuda je nastala na podlagi regijskega obiska novembra v Beli krajini, med katerim se je delegacija državnega sveta srečala z županjama in županom občin Semič, Metlika in Črnomelj ter tamkajšnjimi gospodarstveniki. Ti so med drugim opozorili na nujnost čimprejšnje izgradnje južnega dela 3. razvojne osi ter izpostavili prepočasno urejanje železniškega prometa in romskih vprašanj.

