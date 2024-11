gospodarstvo

Furs do nadaljnjega zapira svojo dislocirano enoto v Metliki

18.11.2024 | 10:30 | STA

Metlika - Finančna uprava RS (Furs) bo 1. januarja prihodnje leto do nadaljnjega zaprla svojo dislocirano enoto v Metliki. Njene naloge bodo izvajali zaposleni na Finančnem uradu Novo mesto. Še najprej pa ostaja odprta dislocirana enota v Črnomlju, so pojasnili na Fursu.

Simbolna slika (Foto: Furs)

Kot razlog za zaprtje na Fursu navajajo stalno prilagajanje organizacije in procesov, upoštevajoč nove naloge in kadrovske razmere, ter iskanje priložnosti za racionalizacijo in optimizacijo delovanja. "Zaradi nalog, ki jih Finančni urad Novo mesto na novo prevzema kot kompetenčni center, kot tudi zaradi kadrovskih razmer, ki so posledica številnih upokojevanj, je treba prilagoditi delovanje dislociranih enot ter pri tem upoštevati obisk na posamezni lokaciji," so zapisali. Dodali so, da je bila občina Metlika o predvidenih spremembah že obveščena.

Zaposleni na dislocirani enoti v Metliki po navedbah Fursa so in bodo tudi naprej uslužbenci Finančnega urada Novo mesto, enako velja za prostore, ki so sicer v upravljanju ministrstva za javno upravo.

Navajajo še, da na Fursu veliko naporov vlagajo v to, da bi bilo komuniciranje z davčnim organom potrebno v čim manj primerih in za vzpostavitev novih, modernih možnosti komuniciranja z davčnim organom brez fizičnega obiska. "Vsi navedeni ukrepi, vključno z obširnimi informacijami, ki jih Furs zagotavlja na svojih spletnih straneh, so po našem mnenju že vplivale na navade davčnih zavezancev ter na obseg fizičnega obiska zavezancev v prostorih davčnega organa," so navedli.

Furs je sicer že julija 2021 zmanjšal število ur delovanja dislocirane enote v Metliki. Za to so se, kot so navedli takrat, odločili zaradi upadanja obiska strank.

