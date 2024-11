Nujna čimprejšnja izgradnja tretje osi

12.11.2024 | 19:20

Semič - Slabe cestne in železniške povezave Bele krajine s preostalo Slovenijo in posledično odseljevanje mladih iz regije, romska problematika, stanje gospodarstva, slabe optične povezave so bile ene od tem, o katerih je tekla beseda na današnjem regijskem obisku predsednika Državnega sveta RS Marka Lotriča in državnega svetnika Darka Zevnika, nekdanjega metliškega župana, v Beli krajini.

Presednik Državnega zbora RS Marko Lotrič in državni svetnik Darko Zevnik sta pozorno prisluhnila županu in županjam belokranjskih občin.

Po srečanju s semiško in metliško županjo Polono Kambič in Martino Legan Janžekovič ter črnomaljskim županom Andrejem Kavškom v Semiču je Lotrič pohvalil njihovo delo pri razvoju občin, hkrati pa ugotovil, da pa so državni projekti tisti, ki so ključni za razvoj regije, gospodarstva in vseh podsistemov družbe. Pri tem je v prvi vrsti izpostavil pomen izgradnje južnega kraka tretje razvojne osi od Novega mesta do Metlike in Črnomlja ter željo po čimprejšnji razrešitev težav, ki so nastale zaradi novomeške civilne iniciative 3ROS-jug.

Da tretjo razvojno os gospodarstvo Bele krajine nujno potrebujejo je opozorila tudi semiška županja. »Logistične povezave so zelo slabe in to ima velik vpliv na podjetja,« je dejala in omenila podjetje Adria Dom iz Črnomlja, ki ravno zaradi takšnih težav ne more razširiti svoje proizvodnje.

Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, je poudaril, da je Bela krajina zavoljo tega na nek način odrezana od ostalega dela Slovenije tako z vidika lokalne skupnosti kot gospodarstva. Nesprejemljivo se mu zdi, da obstoječa zakonodaja v Sloveniji dovoljuje, da lahko civilna iniciativa sproži upravni spor tudi po tem, ko je gradbeno dovoljenje projektu že izdano, kot je to v primeru tretje razvojen osi, kljub temu da ima priložnost svoj vidik predstaviti že v času postopka pridobivanja dovoljenja. Z odlašanjem gradnje izgubljajo konkurenčnost okolja, gospodarsko konkurenčnost in s tem kader, pa tudi varnost na cesti, je menil.

Po besedah predsednika državnega sveta so župani opozorili tudi na počasnost železniškega prometa, vožnja do Ljubljane se je zavoljo stare proge podaljšala in danes traja, kot je dejal, nesprejemljive tri ure in pol. »Na ta način naše pokrajine, ki so bolj na obrobju, obmejne, potiskamo še bolj na izven centrov odločanja.« V zvezi s tem je Tomaž Kordiš dodal, da je nesprejemljivo, da promet na tej železnici poteka počasneje, kot pred 110 leti, ko je bila odprta.

Na obisku v podjetju Kambič v Semiču

Kljub omenjenim težavam, s katerim se srečuje belokranjsko gospodarstvo, ga je Lotrič ocenil kot dobro. »Bil sem zelo vesel podatka, da zaenkrat še ni čutiti upada naročil pri obrtnikih in podjetnikih, prav tako ne pri večjih gospodarskih družbah.«

Glede romskih problematike je dejal, da je podobna oziroma enaka kot v ostalih jugovzhodnih delih Slovenije, izpostavil je težavo s kriminalom in izkoriščanjem socialnih transferjev. Menil je, da so predlogi zakonodajnih sprememb, ki so jih pripravili župani in županje JV Slovenije, kot je takrat ocenil tudi Državni svet, naslovili vsaj nekaj problemov, ki bi se na ta način lahko razrešili, a tega žal državni zbor ni prepoznal, predvsem kar se tiče izkoreninjena kriminala. Tako bo, je dodal, potrebno predloge obuditi in to toliko časa, dokler se zadeve ne bodo uredile.

Darko Zevnik pa je povedal, da je zdaj njihova naloga, da na seji državnega sveta vse, kar so slišali, predstavijo državnim svetnikom in pripravijo tudi konkretna vprašanja na pristojna ministrstva in vlado ter tako poskušajo pomagati, da bi se zadeve premaknile.

V nadaljevanju dneva je delegacija državnega sveta nato obiskala še podjetja Kambič laboratorijska oprema v Semiču, Livar v Črnomlju in Kolpa v Metliki, kmetijo Štrucelj v Gribljah in vinarstvo Prus v Krmačini.

