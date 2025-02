šport

Janez Mohorčič prejel Bloudkovo plaketo za življenjsko delo

4.2.2025 | 10:30 | Renata Mikec

Upokojeni profesor športne vzgoje na Gimnaziji Novo mesto Janez Mohorčič je prejel Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu. Mnoge novomeške dijake je prvič popeljal na pravo planinsko turo, številne pa tudi na smučarske in plavalne tečaje. V zgodovino dolenjskega in slovenskega športa se je zapisal tudi kot neutruden odbojkarski trener in sodnik, dolga leta pa se je posvečal tudi gimnastiki in atletiki.

Janez Mohorčič na podelitvi Bloudkovih nagrad v Cankarjevem domu v Ljubljani. (Foto: Luka Kotnik)

Tudi v pokoju je bilo njegovo življenje precej aktivno, dokler ga ni doletela bolezen, a po svojih močeh je tudi po posegu na srcu ostal velik podpornik zdravega načina življenja.

Letošnjih dobitnikov Bloudkovih plaket, ki so jih sinoči podelili na slovesnosti v Cankarjevem domu, je deset. Ob Mohorčiču so jo prejeli še Maja Dolenc, Savo Strmole, Jane Jože Stvarnik, Manca Smrekar, Franci Koglot, Žiga Lin Hočevar, Luka Lenič, Roman Gradišek in Peter Sitar.

Najvišja državna priznanja za šport - Bloudkove nagrade – pa so prejeli ekipa kajakašev v spustu 3xK1 v postavi Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven za vrhunski mednarodni dosežek ter Janez Vodičar in Irena Rosa za življenjsko delo v športu. Samodejno so jih za vrhunske mednarodne športne dosežke dobili še Andreja Leški, Toni Vodišek, Franček Gorazd Tiršek, Živa Lavrinc in Dejan Fabčič, med njimi pa tokrat ni športne plezalke kljub olimpijski medalji Janje Garnbret, saj je Bloudkovo nagrado prejela že leta 2018.

Do razpisnega roka je tokrat prispelo 64 predlogov oziroma nominacij, od tega kar 52 za Bloudkovo nagrado.

Finančna vrednost Bloudkove nagrade prinaša 11.451 evrov in dodatek k pokojnini, Bloudkova plaketa pa je vredna 3.817 evrov.

‹ nazaj