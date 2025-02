kronika

FOTO: Na avtocesti pogorel BMW

3.2.2025 | 18:50 | Foto: PGE Krško

Danes malo pred pol tretjo uro popoldne je zagorelo osebno vozilo na avtocesti na relaciji Drnovo – Čatež pri Skopicah. Požar so krški pokicni gasilci skupaj z gasilci PGD Skopice pogasili z vodo, odprli pokrov motorja z hidravličnim razpiralom in opravili pregled s termo kamero. Na kraju je bila tudi policija in služba Dars, ki je kraj protinaletno zavarovala.

Več fotografij spodaj v fotogaleriji

‹ nazaj