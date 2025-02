V Novem mestu premalo stanovanj

gospodarstvo

3.2.2025 | 15:00 | Rok Nose

Novo mesto - Na slovenskem nepremičninskem trgu se je v prvi polovici leta 2024 nadaljeval trend upadanja števila nakupov in prodaj vseh vrst nepremičnin, njihove cene pa so nato ponovno zrastle, v poročilu o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2024 ugotavlja Geodetska uprava Republike Slovenije (Gurs).

V Novem mestu so v zadnjih letih zgradili kar nekaj stanovanjskih blokov, med drugim tudi na Pavčkovi ulici. (Foto: R. N.)

»Nadaljnje upadanje števila transakcij gre po eni strani pripisati premajhni ponudbi novih stanovanj in rabljenih stanovanj na boljših lokacijah, po drugi strani pa precenjenosti rabljenih stanovanj na slabših lokacijah oziroma slabše kakovosti, predvsem pa dejstvu, da si tisti, ki rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, tržnega nakupa stanovanja oziroma stanovanjske hiše sploh ne more več privoščiti,« so zapisali v poročilu.

Potem ko so se predlani cene stanovanjskih nepremičnin začele umirjati in je vse kazalo, da se bližamo obratu na slovenskem nepremičninskem trgu, so lani cene ponovno začele opazneje rasti, ugotavlja Gurs. Na ravni države so bila stanovanja v večstanovanjskih stavbah dražja za 10 odst., stanovanjske hiše pa za 6 odst.

V prvem polletju lani se je povprečna cena rabljenega stanovanja v državi povzpela na 2.890 evrov za kvadratni meter, kar je za 340 evrov za kvadratni meter več kot pred letom prej.

Kako je s trgom nepremičnin na našem območju? Še vedno je bilo, predvsem v Novem mestu, zaznati, da povpraševanja presegajo ponudbo.

V Sloveniji pa se sicer v zadnjem času veliko govori o napovedanem nepremičninskem davku - bo pretresel trg?

