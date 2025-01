dolenjska

Mladi preizkusili svoje znanje iz računalništva in spletnih tehnologij



31.1.2025 | 12:50 | M. K.

Foto: FIŠ

Novo mesto - Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je včeraj gostila že osmo tekmovanje iz znanja programiranja in spletnih tehnologij za dijake regijskih srednjih šol. Na dogodku, ki spodbuja informacijske veščine mladih, se je pomerilo 25 srednješolcev.

Podelitev nagrad in priznanj najboljšim tekmovalcem

Dijaki iz srednjih šol jugovzhodne regije so tudi letos izbirali med dvema kategorijama. Prva kategorija je na preizkušnjo postavila poznavanje spletnih tehnologij, druga kategorija pa je vključevala naloge iz programiranja v izbranem programskem jeziku. Dogodek je obogatil interaktivni program, ki ga je vodila prof. dr. Biljana Mileva Boshkoska, zaključil pa se je s slovesno podelitvijo priznanj najboljšim udeležencem, so sporočili iz fakultete.

V kategoriji tekmovanja iz spletnih tehnologij je prvo mesto osvojil Nejc Mihorič, drugo mesto Gašper Mušič in tretje mesto Gaber Košorog, ki so zastopali Srednjo elektro-računalniško šolo in tehniško gimnazijo Novo mesto. V kategoriji programiranje so prva mesta prav tako osvojili dijaki iz Srednje elektro-računalniške šole in tehniške gimnazije Novo mesto, in sicer prvo mesto je osvojil Maj Drmaž, drugo Anže Lavrih in tretje Srečko Matjaž Berginc.

Tekmovalce in njihove mentorje je nagovoril izr. prof. dr. Borut Lužar.

FIŠ ob tem še sporoča, da bo kmalu odprl vrata tudi za bodoče študente – informativna dneva, namenjena spoznavanju dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programov, bosta potekala 14. in 15. februarja 2025 v živo na fakulteti in tudi preko Zooma.

