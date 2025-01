kočevsko-ribniško

Občinski proračun z rebalansom višji za četrtino

31.1.2025 | 08:10 | STA; M. K.

Kočevje - Kočevski občinski svet je na sredini seji potrdil rebalans proračuna za leto 2025. Z njim bo občinski proračun višji za četrtino. Znašal bo 32,5 milijona evrov in bo drugi najvišji v zgodovini občine, je na seji povedal župan Gregor Košir. Občinski svetniki so tudi odobrili zvišanje cene pomoči na domu.

Gregor Košir (Foto: arhiv; J. Klobčar)

Veljavni proračun občine je za letos predvideval 25,8 milijona evrov prihodkov in ravno toliko odhodkov. Z rebalansom bodo odhodki občine za 6,8 milijona evrov višji in bodo znašali 32,5 milijona. Prihodki bodo znašali 30,3 milijona, pri čemer bodo razliko pokrili z 2,2 milijona evrov prenosa sredstev.

Po besedah Koširja je bil veljavni proračun občine sprejet konec leta 2023, do zdaj pa se je stanje že precej spremenilo. Na prihodkovni strani so se prihodki povečali predvsem zaradi višje povprečnine, višjih prihodkov iz davkov in višjih transfernih prihodkov na račun evropskih sredstev ter nekaterih projektov, ki jih bo sofinancirala država. Na odhodkovni strani pa se povečujejo predvsem izdatki za zaposlene, ki so posledica dogovorjenega zvišanja plač v javnem sektorju na državni ravni.

Občina je opustila zamisel o gradnji parkirne hiše na Kidričevi ulici, pač pa bodo tam raje gradili stanovanjske objekte s parkirišči pod njimi, je pojasnil župan. Letos namerava občina med drugim nadaljevati ozelenitev okolice Rinže, obnovo Zbirnega centra v Mozlju in komunalno opremljanje nekaterih con, med njimi poslovne cone Lik. Načrtovana so tudi vlaganja v zdravstveni dom.

Občinski svetniki so dali tudi soglasje k zvišanju cen pomoči na domu, ki jo do prenosa na nov občinski zavod še izvaja Zavod Jutro. Ob delovnikih se bo urna postavka pomoči podražila za 2,81 evra, ob nedeljah za 3,27 in ob praznikih za 3,3 evra. Slednje je po besedah direktorice občinske uprave Lili Štefanič predvsem posledica uskladitve plač v Zavodu Jutro ob prenovi plačnega sistema v javnem sektorju.

Za uporabnike, ki plačajo 30 odstotkov storitve, se bo po besedah Koširja urna postavka storitve sicer v povprečju podražila za 90 centrov na uro. Župan je opozoril, da plačujejo eno najdražjih pomoči na domu v Sloveniji in upa, da bo cena pomoči na domu z zagonom novega občinskega zavoda padla za vsaj petino.

