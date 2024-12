kočevsko-ribniško

Ob skromni udeležbi prepričljivo za drugačno oskrbo na domu

9.12.2024 | 09:30 | STA

Kočevje - V občini Kočevje so včeraj na referendumu preverili, ali naj občina oskrbo na domu, ki jo s koncesijo zagotavlja zasebni Zavod Jutro, prenese na javni zavod. Referenduma se je udeležilo le 14,93 odstotka volivcev, ki pa so prenos prepričljivo podprli. Zanj je glasovalo 78 odstotkov tistih, ki so prišli na volišče, proti jih je bilo 22 odstotkov.

Po prepričanju župana Gregorja Koširja bodo s prenosom storitve na javni zavod dobili boljši nadzor nad storitvami, te pa naj bi bile tudi bolj kakovostne.

Pravico glasovati je imelo nekaj več kot 13.000 volivk in volivcev. Do 11. ure jih je na volišča prišlo 4,43 odstotka, do 16. ure 11,18 odstotka, končna volilna udeležba pa je bila 14,93-odstotna.

Po preštetju glasov na vseh 38 voliščih je občinska volilna komisija sporočila, da je za uveljavitev odloka občinskega sveta, ki oskrbo na domu prenaša na javni zavod, glasovalo 78 odstotkov tistih, ki so prišli na volišča, proti jih je bilo 22 odstotkov.

Na referendumu so na zahtevo Zavoda Jutro volivke in volivce povprašali, ali so za to, da se uveljavi odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za pomoč in oskrbo na domu Kočevje. Ta predvideva, da bo občina izvajanje oskrbe na domu julija prihodnje leto prenesla na novoustanovljeni občinski zavod.

Kot je znano, je v občini Kočevje pomoč in oskrbo na domu po koncesijski pogodbi, sklenjeni leta 2018, okoli 130 ljudem doslej zagotavljal Zavod Jutro, z delom katerega pa na občini že dlje časa niso zadovoljni.

