Prijeli tatove - enega policist v civilu, druga dva patrulja

30.1.2025 | 11:40 | M. K.

V soboto nekaj pred 17. uro so policisti prejeli klic na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi prišlo do tatvine večjega števila artiklov, so danes sporočili iz PU Novo mesto. Na kraj so bili takoj napoteni policisti. V času kaznivega dejanja se je v svojem prostem času v prodajalni nahajal policist PP Sevnica, ki je opazil storilce, ki so bežali iz prodajalne. Dva sta pobegnila z osebnim avtomobilom, tretjega pa je policist uspel prijeti in ga zadržal do prihoda kolegov. Na podlagi opisa drugih dveh storilcev in vozila, s katerim so se odpeljali, so policisti PP Novo mesto na avtocesti pri izvozu za Mirno Peč izsledili in ustavil voznika Mercedesa. Parfume, ročne ure in električne zobne ščetke, ki so jih poskušali ukrasti, so zasegli in vrnili osebju prodajalne. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo zoper osumljence, stare 48 let, 39 let in 48 let na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, dodajajo na PU.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M24)

Poskus vloma

V Dolenjem Boštanju je včeraj med 9. in 15. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za 50 evrov škode.

Na Obrežju zasegli ukraden avtomobil

Nekaj pred 19. uro je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Alfa romeo italijanskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Ugotovili so, da so številke šasije prenarejene, 29-letni voznik iz Hrvaške pa jim je izročil ponarejeno prometno dovoljenje. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Zasežen avto (Foto: PPIU PU Novo mesto)

Migranti

Policisti so včeraj na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Nova vas pri Mokricah, Jesenice) prijeli osem državljanov Egipta, pet Kitajske, tri državljane Indije in Afganistana, dva državljana Bangladeša in državljana Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 51. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 160 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

