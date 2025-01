posavje

Srečanje župana s predstavniki verskih skupnosti

29.1.2025 | 19:40 | M. K.

Krško/Trška Gora - Župan Janez Kerin se je včeraj v družbi podžupana Janeza Jožeta Olovca in sodelavcev udeležil tradicionalnega srečanja s predstavniki verskih skupnosti v mestni občini Krško, ki je potekalo v cerkvi svetega Jožefa na Trški Gori. Mesto srečanja ni bilo naključje, saj je bila v lanskem letu dokončana obnova južne fasade tamkajšnje cerkve, ki jo je sofinancirala Mestna občina Krško, so sporočili iz slednje.

Foto: MO Krško

Na področju kulturne dediščine je Mestna občina Krško v lanskem letu za obnove razpisala 35.000 evrov, večinoma za obnovo objektov sakralne dediščine. Poleg omenjene obnove fasade na cerkvi sv. Jožefa na Trški Gori je bila lani s strani občine sofinancirana še obnova in prezentacija ladje župnijske cerkve Žalostne Matere božje v Leskovcu pri Krškem, sanacija razpok in ometov na oboku in ladji ter pleskanje cerkve sv. Petra in Pavla Veliko Mraševo, konservatorsko restavratorski posegi na zakristijski omari v cerkvi sv. Petra v Brestanici in obnova napisa na spominski plošči NOB v Gorenjem Leskovcu.

Krški župnik Alfonz Grojzdek je predstavil potek večletne obnove cerkve sv. Jožefa ter se zahvalil občini, ki je poleg Župnije Krško, soseske sv. Jožefa, krških faranov in ostalih dobrotnikov finančno podprla obnovo cerkve. Srečanje je bilo tudi priložnost, da so se zbrani spoznali s samo zgodovino cerkve, ki jo je predstavil upokojeni raški župnik Franc Levičar, ki je še poudaril, da je bil glavni iniciator obnove prav krški župnik Alfonz Grojzdek, so še sporočili z občine.

‹ nazaj