Januarski temperaturni rekordi; v Cerkljah ob Krki dobrih 19 stopinj

29.1.2025 | 13:00 | M. K.

Iz Agencije RS za okolje (Arso) sporočajo, da je letošnji januar ob pestrem prehodu hladne fronte postregel tudi z nekaterimi temperaturnimi rekordi.

Takšnih prizorov nismo več vajeni - slika je iz leta 2017, ko je Kolpa zamrznila na več mestih. (Foto: arhiv DL; M. B. J.)

Poleg pestrega prehoda hladne fronte so meteorologi Arsa včeraj zabeležili tudi nekaj temperaturnih rekordov. Predvsem v vzhodni polovici države se je ob jugozahodniku močno segrelo, temperatura se je približala 20 stopinj Celzija.

Rekordi padli na petih postajah

Najvišjo temperaturo, in sicer 19,1 stopinje Celzija, so izmerili na postaji Letališče Cerklje ob Krki. Rekordno januarsko temperaturo so zabeležili še na štirih meteoroloških postajah: v Lendavi, Rogaški Slatini, Podčetrtku in Marinči vasi.

Tudi v Dobličah v občini Črnomelj je bilo v torek le malenkost manj toplo, tam pa so 2. januarja 1974 namerili kar 20,1 stopinje.

