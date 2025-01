družabno

Mati štirih otrok in pevka

29.1.2025 | 18:50 | Neva Železnik

Vitka, mladostna in zgovorna Tadeja Požun ni le pevka v ansamblu Juhu glasbeni mix, ampak tudi mama štirih otrok in še marsikaj. »Zaradi njih in moževega podjetja sem ostala doma,« pove in prizna, da že razmišlja o tem, da bo, ko bodo otroci malo večji, stopila na samostojno podjetniško pot. »Rada bi svoje znanje o duhovni rasti, ki sem ga usvojila, posredovala naprej.«

Z družino (osebni arhiv)

Z možem Matjažem sta leta 2016 kupila starejšo hišo v vasi Stržišče pri Sevnici, ki je bila potrebna obnove. Ker sta stanovala pri njegovih starših, sta jo počasi in temeljito obnavljala. Pred šestimi leti sta se vselila vanjo in poleg nje zgradila še tapetniško delavnico. »Popravljava staro oblazinjeno pohištvo in izdelujeva novo: sedežne garniture, stole, klopi, navtične blazine pa tudi avtomobilske sedeže … Dela imava dovolj oziroma ga vzameva toliko, kolikor zmoreva.« Delata sama, nimata zaposlenih. Mož za lokalnega avtoprevoznika vozi tudi kombi po okoliških vaseh za OŠ Sevnica in Blanca.

Otroci in mož

Od leta 2016 do leta 2020 je bila Tadeja zaposlena kot poslovodkinja v trgovini z oblačili v Sevnici, po zadnjem porodu pa sta se s partnerjem Matjažem odločila, da ostane doma. Njun najstarejši sin Matej ima 13, drugorojena Ema 12, Nuša deset let, najmlajši Jakob pa je star štiri leta in pol. »Mislim, da sva zaključila, kar se otrok tiče,« pravi sogovornica in doda, da ne bi mogla postati glasbenica in nastopati skupaj z možem v istem ansamblu, če ne bi imela zlate tašče Jelke in prav takšnega tasta Martina, ki z največjim veseljem pazita na vnuke. »Na srečo stanujeta blizu in otroci ju obožujejo.«

»Matjaž je tudi popoldne večinoma v delavnici.« Če po naključju ni, ji pomaga pri vseh hišnih opravilih in otrocih. »Pri vseh stvareh sodelujeva, čeprav imava razdeljene naloge. Brez njegove pomoči mi ne bi uspelo, njemu pa ne brez moje.«

Ansambel Juhu glasbeni mix

Pevka po naključju

Po duši sta oba glasbenika. Matjaž igra vrsto glasbil, v ansamblu Juhu glasbeni mix pa klarinet in saksofon. Pa tudi poje. Igrajo predvsem narodnozabavno glasbo pa tudi popularne popevke in dalmatinske pesmi. Za silvestrovo so zabavali turiste in domačine v Dubrovniku. Igrajo tudi po željah občinstva, ki ga zabavajo na koncertih in predvsem na porokah ali okroglih obletnicah.

Tadeja je pri ansamblu Juhu glasbeni mix začela peti šele leta 2021, in to po čistem naključju. »Moj mož in vodja našega ansambla Matej Mastnak sta pogosto vadila v naši garaži, in ker me je Matej slišal peti, je predlagal, da se jim pridružim.« Preden je rekla da, sta vprašala moževe starše, ali bi takrat, ko bi imeli nastope, lahko varovala otroke. V ansamblu poleg njiju igrajo in pojejo Matej in Mitja Mastnak, Grega Tovornik in Samuel Volasko.

Tadeja Požun na odru uživa. (Foto: Bezjak photography)

Ker se je hitro razvedelo, da so dobri in da znajo ljudi zabavati, so zdaj skoraj vse konce tedna razprodani. Otroci so glasbeno navdahnjena starša sprejeli. »Še fino se jim zdi, ker se včasih pojaviva na televiziji, in razumejo, da naju ob sobotah, včasih tudi petkih, ni doma.« Nedelje pa si zmeraj vzamejo zase in gredo največkrat na izlet, dvakrat letno pa tudi na počitnice. Sicer pa živijo srečno življenje.

