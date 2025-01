novice

Ministra Logaj in Poklukar zagotavljata, da so šole varne

27.1.2025 | 14:30 | STA; M. K.

Ljubljana - Zaradi groženj, ki so jih prejeli na več slovenskih šolah, je danes po doslej zbranih podatkih odpadel pouk na 18 šolah. Ministra za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj in za notranje zadeve Boštjan Poklukar zagotavljata, da ni nevarnosti za otroke in zaposlene na šolah in da pouk na večini šol poteka normalno.

Boštjan Poklukar in Vinko Logaj (Foto: S. Švigelj)

Po Logajevih pojasnilih je danes ponoči več šol prejelo obvestilo glede nevarnosti v šolskem prostoru - kot smo poročali, tudi na Dolenjskem in v Posavju. Takoj zjutraj je stekla tudi koordinirana akcija z ministrstvom za notranje zadeve v sklopu protokola glede obveščanja in ukrepanja v primeru povečanih varnostnih tveganj na šolah, ki sta ga ministrstvi podpisali v preteklem letu, je poudaril.

"Pouk v šolah teče normalno. Ob 8.23 smo vsem šolam poslali okrožnico, v katerem smo zapisali, da je bilo ugotovljeno, da gre za generirano sporočilo in da obstaja nizka stopnja tveganja," je pojasnil.

Po podatkih, ki so jih na ministrstvu zbrali do 11. ure, na 18 šolah v Sloveniji danes nimajo pouka, ker so takoj ob prihodu učence oziroma dijake napotili domov. Logaj je ob tem ocenil, da je bila reakcija ravnateljev dovolj hitra in ustrezna.

"Od zgodnjih jutranjih ur smo bili na zvezi s posameznimi ravnatelji šol, kjer smo skupaj z ministrstvom za notranje zadeve in policijo koordinirali vse aktivnosti," je poudaril.

Po Logajevi oceni tudi ni razlogov za strah in za bojazen, da šolsko okolje v splošnem ni varno. Se je pa treba z učenci o tem pogovoriti in Logaj verjame, da bodo na šolah to tudi storili. Protokol glede obveščanja in ukrepanja v primeru povečanih varnostnih tveganj na šolah se je po ministrovi oceni izkazal za ustreznega, si pa na ministrstvu želijo, da bi bilo takšnih dogodkov čim manj.

Da se je protokol izkazal za ustreznega, je ocenil tudi notranji minister Poklukar. Kot je pojasnil, so šole več policijskih postaj zjutraj obvestile, da so dobile na elektronski naslov pošto z grožnjo z eksplozivnim sredstvom. "Policija je takoj ukrepala v skladu s protokolom," je poudaril.

Na policiji so pristopili tudi k oceni tveganja in ugotovili, da gre za grožnjo, ki je zelo nizka, je dodal. Poklukar ob tem miri, da ni razloga za preplah.

"Ker je grožnja zelo nizka, ocenjujem, da ni nevarnosti za otroke in zaposlene na šolah. Lahko pomirim javnost, da je policija skupaj z vzgojnimi zavodi odreagirala, kot je treba," je poudaril. Na policiji po ministrovih navedbah nadaljujejo intenzivno preiskavo grožnje.

Po podatkih policije so elektronsko pošto z grožnjo sicer prejeli na več kot 800 različnih naslovov na 229 šolah.

Obvestila z grožnjami je do zdaj prejelo okoli 229 osnovnih in srednjih šol po Sloveniji, je dopoldne dejal vodja oddelka za terorizem in ekstremno nasilje na Generalni policijski upravi Primož Ogrinc. Že on je zagotovil, da so šole varne. Gre za nizko oceno tveganja, saj so bila obvestila splošno generirana, podobno kot nedavno v sosednjih državah, kjer po grožnjah ni bilo posledic.

