posavje

FOTO: Grožnje z bombnim napadom v šolah in vrtcih; učence in dijake evakuirali

27.1.2025 | 08:00 | M. K.

Sevnica - Več vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini Sevnica in drugod po Sloveniji je danes zjutraj prejelo elektronska sporočila o podtaknjenih bombah v objektih. Vsi zavodi v sevniški občini sledijo navodilom in protokolom policije, so sporočili s sevniške občine. Podobno se je med drugim zgodilo tudi v Novem mestu, Krškem, Brežicah, Žužemberku ...

Dijaki pred brežiško gimnazijo

Občina Sevnica je za potrebe evakuacij otrok odprla vse razpoložljive javne objekte. Vse pristojne institucije bodo ustrezno poskrbele za varnost otrok in mladostnikov, dodajajo na občini.

Več informacij sledi.

Dodano ob 8.30:

V Novem mestu so med drugim evakuirali OŠ Center, OŠ Šmihel, novomeško gimnazijo in Šolski center Novo mesto.

Grožnjo je prejela tudi OŠ Drska, prav tako OŠ Žužemberk, tam so jim policisti že sporočili, da je vse v redu, tako da so prekinili evakuacijo.

Pričujoče fotografije so z brežiške gimnazie - dijaki so šolo zapustili in prejeli navodila, naj počakajo na nadaljnje informacije.

Policija: Šole in vrtci dobili sporočilo z grožnjami, stopnja ogroženosti majhna

Več slovenskih šol in vrtcev je dobilo po elektronski pošti sporočilo z grožnjami. Šole so o tem takoj obvestile policijo, ki je ugotovila, da gre za generična sporočila, stopnja ogroženosti pa je majhna, so pojasnili na Generalni policijski upravi. Ker ni nobene nevarnosti, lahko otroci pridejo v vrtce in šole, so dodali.

O dogajanju in ukrepanju se policija v skladu s protokolom usklajuje z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in bodo v kratkem pripravili obvestilo za javnost

