Policija tudi po grožnjah zagotavlja, da so šole varne

27.1.2025 | 11:50 | STA

Obvestila z grožnjami je do zdaj prejelo okoli 229 osnovnih in srednjih šol po Sloveniji, je dejal vodja oddelka za terorizem in ekstremno nasilje GPU Primož Ogrinc. Zagotovil je, da so šole varne. Gre za nizko oceno tveganja, saj so bila obvestila splošno generirana, podobno kot nedavno v sosednjih državah, kjer po grožnjah ni bilo posledic.

Vodja oddelka na Generalni policijski upravi (GPU) Primož Ogrinc je zagotovil, da je policija po prejemu obvestil z grožnjami nemudoma sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito otrok in zaposlenih v ustanovah.

Skladno s protokolom obveščanja in ukrepanja v primeru povečanih varnostnih tveganj na šolah se je sestala delovna skupina, ki je stopnjo ogroženosti ocenila kot nizko. O tem je nemudoma obvestila ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je izdalo okrožnico zavodom.

Policija je ob prejemu obvestil zavarovala prostore šol in jih po dogovoru z vodstvi izpraznila. "Vedno bomo storili vse, da bomo zaščitili otroke, ker so seveda na prvem mestu," je poudaril Ogrinc.

Po njegovih besedah so šole grožnje prejele ob različnih urah z različnih naslovov, generirana pa so bila s splošnimi orodji. Vsako prijavo v zvezi z dogodkom bodo preverili in zavarovali vse dokaze ter dogodek preiskali, da bi izsledili osumljenca. Preiskujejo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu kazenskega zakonika.

Ugotovitev, da gre za nizko oceno tveganje, je temeljila tudi na ugotovitvah policije iz sosednjih držav, kjer so v preteklih tednih šole prejele obvestila z grožnjami s podobno vsebino. Kot je dejal, v teh državah, pri čemer je kot eno zadnjih navedel Madžarsko, ni bilo "nikoli nobenih resnih posledic".

Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki so jih zbrali v jutranjih urah, je nekaj šol danes zaradi varnostnih groženj odpovedalo pouk.

Združenje ravnateljev: Večinoma na šolah pouk poteka normalno

V združenju ravnateljev menijo, da gre pri elektronskem sporočilu z grožnjo, ki so ga ponoči prejele osnovne in srednje šole, očitno za generirano lažno sporočilo, tako na šolah večinoma pouk poteka normalno. V zvezi aktivov svetov staršev pa ostro obsojajo tovrstna dejanja in od pristojnih pričakujejo stroge sankcije.

"Kot kaže, gre spet za novo generirano AI sporočilo, ki so jih prejele večinoma vse šole. Prvo sporočilo je bilo poslano ob petih zjutraj, do osmih so jih kar že vse šole prejele," je pojasnila predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojca Mihelič.

Ob tem so učitelji po njenih besedah različno reagirali. V nekaterih šolah so se odločili za odpoved pouka in otroke poslali domov. Poudarila je, da so vse šole sicer dobile tudi navodilo ministrstva za vzgojo in izobraževanje, da policija že ukrepa v skladu s pristojnostmi in da bodo preko dneva prejeli dodatno obvestilo.

"Po mojem videnju oziroma neuradnih informacijah, gre za generirano lažno sporočilo, tako, da večinoma na šolah normalno poteka pouk brez panike," je dejala. Spomni se podobnega primera lani, ko so podobno elektronsko sporočilo ustvarili nekje na vzhodu Evrope. Prepričana je, da to dela "nekdo, ki hoče ustrahovati ljudi zato, ker je z njimi enostavno manipulirati".

"Zveza aktivov svetov staršev Slovenije absolutno obsoja tovrstna dejanja. Od pristojnih pričakujem, da avtorje teh sporočil tudi sankcionirajo, kajti očitno, če sankcija ni dovolj resna, se to ponavlja," je povedala predsednica zveze Lara Romih.

To se jim v zvezi zdi nujno, da ljudje razumejo, tudi na ravni Evrope in sveta, kje je "meja med hecom in resno zadevo". "Dokler ne bomo izvedeli, kaj več, res kaže, da je to nekaj generiranega, zato je treba te stvari jasno in odločno obsojati, ker očitno temu ni konca," je opozorila.

Povedala je še, da so jo nekateri starši klicali in spraševali, kaj se dogaja. Vedno pomirijo starše, da ima policija to pod kontrolo, da se zavedajo grožnje in ukrepajo. "To se mi zdi v redu. Kako te stvari tako ostro obsoditi, da se to potem ne ponavlja več, je zdaj na odgovornih, kako to izvesti," je dodala.

