dolenjska

Na Svetem Roku prenova doma krajanov, športno-rekreacijski park in park kulture

27.1.2025 | 17:00 | M. Žnidaršič

Novo mesto - Prenova doma krajanov, športno-rekreacijski park in park kulture na Svetem Roku so poleg ureditve prometno zelo obremenjene ozke ulice Ob Težki vodi osrednji projekti Krajevne skupnosti Regrča vas v prihodnosti. Sicer pa je delovanje te novomeške krajevne skupnosti, ki se razteza na 2,4 km2 površine, po besedah predsednice Mateje Rožič že vrsto let usmerjeno v povezovanje prebivalcev, saj se vanjo zaradi bližine mesta na eni strani in neokrnjene narave na drugi priseljuje veliko družin. »In to nam lepo uspeva,« doda.

Vizualizacija idejne zasnove prenove doma krajanov (Vir: arhiv KS Regrča vas)

Razrešitev prometnih zagat na ulici Ob Težki vodi ostaja visoko na seznamu prednostnih nalog novomeške občine, je v krajevnem glasilu Krajan, ki je izšlo ob koncu minulega leta, zapisal novomeški župan Gregor Macedoni. Občina in krajevna skupnost sta že pred dobrim letom pripravili projektno dokumentacijo za ureditev ustrezno široke ulice z ločenimi površinami za pešce in kolesarje. »Zdaj potekata prepričevanje in usklajevanje z lastniki zemljišč ob tej ulici, saj je pridobitev potrebnih zemljišč pogoj za izvedbo projekta. Tako je začetek izvedbe na neki način v rokah posameznih krajanov,« je zapisal.

S povezovanjem do novih idej in lažjega reševanja skupnih težav – Reševanje prometne problematike ulice Ob Težki vodi ostaja prednostna naloga – S prenovo doma krajanov do boljše dostopnosti in energetske varčnosti – Pešpoti in kolesarske poti

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj