Tedenski horoskop: v sredo vas čaka pomemben dogodek

27.1.2025 | 12:00 | Tadej Šink, horarni astrolog, 041 428 966

Ključna prelomnica bo v sredo, ko se sestavi mlaj v vodnarju ter prinese notranjo moč in drznost: dve lastnosti, ki sta ključni za napredek.

Tako se bodo zgodili tudi premiki, ki bodo mnogim v oporo, ponos ali opomin. Ali gre nekdo levo ali desno po razpotju življenja, je stvar odločitve. V vsem skupaj se skriva bogata popotnica izkušenj in lekcij. Astrološka karta je tista, ki je zemljevid osebnosti, vsekakor pa ne sme biti izgovor, da se nečesa ne zmore, kajti tam, kjer je skrita volja, se lahko v značaju kaj izpili. Komunikacija in prijetne besede naj bodo dobra popotnica tedna in spodbudno je, da bo omenjeno našlo ključ do srca.

Pred vami je ugoden čas za učenje in pridobivanje novih znanj, za skupinsko dinamiko in raziskovanje novih razpotij. Plemenitost in srčnost sta vrlini mnogih ljudi in tudi priložnost za rast. Izbira pozitivnih ljudi in pravih informacij je svobodna izbira vsakega posameznika.

Oven

Ljubezen: Besede bodo tiste, ki lahko prinesejo več dobrih iztočnic. Barva, ki vas bo v tem tednu podprla, je turkizna, kar prinese zaupanje in notranjo moč. Venera vam bo pomagala do raziskovanja in tako boste spoznali, kateri korak bo prinesel poglobljenost v odnosu.

Denar: V tem tednu vam bo Merkur prinesel paleto ugodnosti tako v pogledu službe kot pri denarju. Narediti boste morali načrt in stopiti v ospredje. Res pa je, da boste morali dobro premisliti, preden poveste svoje mnenje, in pri tem vam bodo v pomoč pretekle izkušnje.

Zdravje: Izgubljeno energijo vam bo povrnila narava in glasba. Točka preloma bo v sredo, ko boste na mnogo zadev pogledali popolnoma drugače. Pozitivne misli vam bodo pričarale zaupanje in v ospredju bodo znanja, ki bodo vezana na osebno in duhovno rast.

Bik

Ljubezen: S svojimi nasveti boste podpora srčnemu izvoljencu in tudi on bo imel uporabne namige. Mars vam bo prinesel paleto plodnih besed in zaupanja, Venera nekaj dojemljivosti in srčnosti. Ugoden dan za pogovor bo v četrtek in petek, sledili bodo pozitivni preobrati.

Denar: Vaše zamisli in načrti bodo na delovnem mestu zelo dragoceni in iskani. Merkur vam bo pomagal razširiti lastno znanje in na mnogo zadev pogledati drugače, kar vam bo okrepilo samozavest. Pri denarju bo plodno v četrtek, ko boste našli pozitivno rešitev.

Zdravje: Teden v sebi skriva ravnovesje in skladnost, kar boste pridobili skozi sprehode, opazovanje narave in poslušanje glasbe. Vijolična barva vam bo podarila duhovno moč in plemenitost. V ospredju bo tudi trma, ki bo z delom na sebi prerasla v vztrajnost.

Dvojčka

Ljubezen: Napredek tedna v ljubezni bo pod pogojem, da bodo besede lepe in prijetne, kajti tako boste našli moč ljubezni in sprejemanja. Sprejeli boste paleto plodnih odločitev in vendarle boste do srede nemirnejši. Konec tedna boste plesali po taktu srčnega izvoljenca.

Denar: Merkur vam bo v pomoč pri učenju in sprejemanju modrih odločitev. V pogledu denarja bo ugodno, da naredite prerez in si postavite nekaj novih vrednot. Nekaj zdrave previdnosti ne bo do srede, potem vas čakajo preobrati, na katere boste izjemno ponosni.

Zdravje: Vzeti si boste morali čas za veselje, za sprostitev, in posledično boste našli mir v svojem srcu. Kreativna energija bo tista, ki vas bo polepšala. Dovolite si narediti korak naprej in pri tem upoštevajte notranje smerokaze ter se zavedajte, da se počasi daleč pride.

Rak

Ljubezen: Srčni izvoljenec vam bo prinesel paleto dobrih iztočnic in preobratov. Brezpogojna ljubezen bo tista, ki bo prinesla ravnovesje in določeno skladnost na področju doma. Prelomnica bo v sredo, ko nastopi mlaj, in to bo priložnost za spodbuden pogovor.

Denar: O zvezdnih namigih boste imeli priložnost, da poveste svoje mnenje, in vsekakor bo tudi nekaj novosti. Plodnost vas čaka v pogledu denarja in blesteli boste v diplomaciji. Pretekle izkušnje vam bodo v ponos, in dejstvo je, da boste na mnogo poslovnih priložnosti pogledali drugače.

Zdravje: Odkriti boste morali tudi priložnosti, ki vam bodo prinesle moč in spodbudo. Svetlo modra barva bo tista, ki prinaša podporo iz duhovnega sveta in ravnovesje. V svoje življenje boste privabljali zanimive ljudi, ki vam bodo prinesli priložnost za osebni napredek.

Lev

Ljubezen: Klepet ob čaju prinaša harmonijo in popestritev. Za svojo resnico se boste pripravljeni boriti in kljub vsemu bo modro razširiti svojo sliko ter najti priložnost za ravnovesje. Do srede bo več nemira, od četrtka dalje boste znali najti skladnost in v ospredju bo diplomacija.

Denar: Svoje mnenje boste v službi povedali na odločen način in si pri tem postavili osebne meje. Venera vam bo podarila podporo in tako se bodo zadeve odvijale po tisti poti, ki bo ali pričakovana ali iskana. Denarno bodo premiki vezani na torek in petek.

Zdravje: Napredek tedna bo prav gotovo pogovor in izmenjava mnenj. Sledili bodo pozitivni preobrati in skozi to boste našli prave odgovore in motivacijo. Zapisujte si svoje občutke in sledite glasu srca. Izgubljeno energijo vam bo povrnila narava, še posebej sprehodi.

Devica

Ljubezen: Povezanost, sodelovanja in diplomacija bodo tudi prinesla dodatno motivacijo in zavezo. Dan za romantiko bo sreda in četrtek, ko boste na mnogo zadev znali pogledati drugače. Globoko v sebi boste iskali tudi ravnovesje ter ga našli ravno skozi pogovor.

Denar: Venera vam bo prinesla več preudarnosti in odgovornosti, tako boste zanesljivo stopili naprej. Spoznanja preteklosti, ki bodo zaveza tedna, v sebi skrivajo moč in ravnovesje. Po drugi strani bo ključno, da boste naredili načrt, kaj bo tisto, kar se boste naučili na novo.

Zdravje: Obiskala vas bo vila kreativnosti, ki vam bo prinesla ravnovesje in odprtost. Odprle se vam bodo nove poti in komunikacija bo tista, ki vam bo v pomoč in oporo. Zdrav način življenja vključuje dovolj gibanja, zdravo prehrano, pozitivne misli in duhovne vrednote.

Tehtnica

Ljubezen: Pri srčnem izvoljencu boste nagrajeni do srede in to vam bo prineslo pozitivne preobrate ter nasmeh na obraz. Odkriti pogovori bodo tisti, ki vam bodo okrepili samozavest in drznost. Konec tedna boste plesali po taktu srčnega izvoljenca, kar bo zabavno.

Denar: Slediti boste morali svojim ciljem in osebnim prepričanjem, tako bo prišel tudi uspeh. Na delovnem mestu bo prilagajanje ključ do uspeha in pomoč sodelavcev tista skrita motivacija. Saturn vam bo podaril nova znanja, ki vam bodo v pomoč in oporo.

Zdravje: Polepšala vas bo umetnost in kreativno pisanje. Konec tedna se boste poglobili v skrita znanja iz osebne rasti in sledili bodo pozitivni preobrati. Ključ do uspeha bodo pogovori, ki bodo prinesli ravnovesje, in skozi to boste napredovali in našli notranjo moč.

Škorpijon

Ljubezen: Pokukali boste tudi v svet mistike in našli dobre navdihe, kako izboljšati odnos. Intuicija vam bo prinesla mnogo modrosti in napredek bo skozi vidik duhovnosti. Rdeča nit bo romantika in pridobili boste informacije, ki vam bodo prinesle podporo in vam bodo v ponos.

Denar: Mars vam bo prinesel paleto odgovornosti in tako se bodo zadeve obrnile v pričakovani smeri. Iz vsake zgodbe boste znali sprejeti tiste danosti, ki vam bodo ponujene. Preobrati v pogledu denarja bodo vezani na torek in sredo. Od četrtka dalje boste upravičeno ponosni nase.

Zdravje: Podporo vam bo nudila zlata barva, pa tudi da se boste ciljno usmerili. Resnica je, da se počasi daleč pride. Spremljala vas bo tiha sreča in v tem tednu boste lahko uzavestili nekaj naučenih vzorcev. Koristne učinke bo imelo tudi pisanje občutkov.

Strelec

Ljubezen: Srčni izvoljenec vam bo ponudil poučna ogledalca in pod črto se obeta zabaven teden. Glede na to, da boste verjeli v ljubezen, se bodo zadeve obrnile v vašo korist. Pogovori bodo rezervirani za sredo, ko bo prelomnica, in zgodili se bodo pozitivni preobrati.

Denar: Odprle se vam bodo nove poti in ključ do uspeha bo pogovor. Dogodki se bodo s svetlobno hitrostjo odvijali v pričakovani smeri. Jupiter vam bo podaril notranjo moč, v ospredju tedna bodo tudi raziskovanje, nova znanja in diplomacija. Napredek glede denarja bo v četrtek.

Zdravje: Venera vam bo podarila magnetično energijo in tako boste lahko predelali nekaj iz preteklosti. Spremljala vas bo tiha sreča in zadovoljstvo, kar bo dobra iztočnica za napredek. V veliki meri vas bo sprostila glasba in v osnovi boste kos vsem nalogam in obveznostim.

Kozorog

Ljubezen: Brezpogojna ljubezen bo tista, ki vam bo v pomoč in oporo. Več prilaganja bo v petek, ko boste znali najti prave besede in se boste morali potruditi, da boste naredili korak naprej. Čas v sebi skriva magnetično energijo in srčni izvoljenec bo ponosen na vas.

Denar: Spremljala vas bo moč in uspeh bo prišel na tihi način. Skozi paleto obveznosti si boste znali vzeti čas zase in slediti tistim stvarem, ki so vam v osebno pomoč in oporo. Saturn vam bo prinesel paleto obveznosti, vendarle tudi nagrado in na odprt način boste sprejeli spremembe.

Zdravje: Čas v sebi skriva določeno popolnost in ravnovesje, pridobili boste tudi informacije, ki vam bodo v oporo. Vzeli si boste čas za tišino in skozi omenjeno sledi napredek na osebni ravni. Izgubljeno energijo vam bo povrnila svetlo zelena barva.

Vodnar

Ljubezen: Prijetne besede bodo našle ključ do srca in mnogo bo romantike. Res pa je, da boste morali graditi odnos in slediti namigom srčnega izvoljenca. V sredo, ko bo nastopil mlaj v vašem znamenju, bo čas za drznost in ključno bo, da boste sledili namigom srčnega izvoljenca.

Denar: Venera vam bo podarila mnogo notranje moči in osebne sreče, tako boste kos vsem obveznostim. Toda vseeno bo v ospredju tudi nekaj nemira in trme. Prelomnica tedna bo v sredo, ko boste morali narediti prerez in spoznati, kdo resnično potrebuje vašo pomoč.

Zdravje: Pozitivne misli bodo tiste, ki prinesejo ravnovesje, in vendarle pride tudi spoznanje, da ne bo vse po vaše. Koristne učinke bo imelo pisanje ali risanje lastnih občutkov. Če si boste vzeli čas zase, boste lahko naredili trden sklep ali bili nagrajeni za svoje odločitve.

Ribi

Ljubezen: Venera vam bo podarila navdih in obiskala vas bo vila kreativnosti. Plodna energija bo tista, ki bo polepšala tako vas kot tudi odnos. Srčni izvoljenec vam bo podaril zelo zanimive iztočnice, in če mu boste sledili, boste našli moč in labirint modrih odločitev.

Denar: Pokukali boste v svet poslovnosti in spoznali vrednote, ki jih bo treba sprejeti. Pod črto se vam obeta ploden teden in zadeve se bodo obrnile v pričakovani smeri; na omenjeno boste zelo ponosni. V pogledu denarja vas čaka teden plodnosti. Srečni dan: četrtek.

Zdravje: Spremljala vas bosta tiha sreča in notranje zadovoljstvo, kar bo dobra paleta za srečo in zadovoljstvo. Venera vam bo podarila notranjo moč in kreativne zamisli. Če boste dodali še veselje, boste lahko ustvarili varen prostor za osebni napredek in čarobne preobrate.

