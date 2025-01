gospodarstvo

O sončnih elektrarnah in el. vozilih po informacije na kontaktno točko

27.1.2025 | 10:30 | M. K.

Novo mesto - Družba Borzen je v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto pozdravila začetek delovanja Borzenove svetovalne pisarne za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Kontaktna točka, ki bo občanom in podjetjem v občini ter širši regiji nudila informacije o izvedbi projektov in subvencijah na področju obnovljivih virov energije, kot so sončne elektrarne in električna vozila, bo delovala na Rozmanovi ulici 10. Za brezplačno svetovanje se lahko zainteresirani dogovorijo s sporočilom na e-naslov miha.zevnik@kt-ove.si ali klicem na 031 856 879.

Predstavitev kontaktne točke na rotovžu (Foto: MONM)

Na odprtju novomeške svetovalne točke je po uvodnem nagovoru podžupana Mestne občine Novo mesto Urbana Kramarja, ki je kot dobro prakso občine izpostavil aktualni projekt umeščanja sončnih elektrarn na občinske stavbe, predstavnik Borzena Iztok Gornjak predstavil delovanje kontaktne točke OVE in Borzenovih razpisov, sledil je nagovor direktorice Lokalne energetske agencije Dolenjske Irene Lisac, svetovalec kontaktne točke obnovljivih virov energije (OVE) Rajko Leban pa je orisal potek svetovanja za pridobitev subvencije ter primere projektov OVE iz prakse.

Na kontaktni točki v mestnem jedru na Rozmanovi ulici 10, kjer že deluje tudi svetovalna pisarna EKO sklada, lahko občani pridobijo informacije o subvencijah za proizvodnjo električne energije in trajnostno mobilnost, kot so sončne elektrarne, hranilniki in električna vozila, pravne osebe pa o nepovratnih sredstvih za investicije v nove proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE in o ostalih subvencijah. Svetovalec bo, kot sporočajo z MO Novo mesto, v pomoč pri načrtovanju investicije, izpolnitvi in oddaji vlog, skozi proces bo lahko vodil tudi investitorje z že aktivnimi projekti. Na brezplačno svetovanje se je potrebno predhodno prijaviti, kar je mogoče storiti na spletnem portalu Kontaktna točka OVE, kjer so objavljene tudi druge uporabne informacije za vse, ki načrtujejo izvedbo projekta za prihodnjo rabo obnovljivih virov energije.

‹ nazaj