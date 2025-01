dolenjska

Namesto krožišča najprej pločniki

27.1.2025 | 15:00 | L. Markelj

Škocjan, Dobruška vas - Nedavno je končno prišlo do težko pričakovanega sestanka škocjanskega župana Jožeta Kaplerja s predstavniki Direkcije za infrastrukturo (DRSI). Želeli so razčistiti in predebatirati kar nekaj zadev oz. projektov, za katere imajo že dlje časa podpisane sporazume, a se ne zgodi nič.

Krajani Dobruške vasi že dolgo opozarjajo, da je pločnik skozi vas nuja. (Foto: L. M.)

Najpomembnejši je gradnja pločnikov skozi Dobruško vas, za kar je bilo pismo o nameri že zdavnaj podpisano, projekt je bil uvrščen v državni proračun, potem pa denarja ni bilo. A stanje je iz dneva v dan bolj kritično, na kar opozarjajo tudi krajani, ki so že razmišljali o državljanski nepokorščini in zaprtju ceste. Državna cesta skozi vas je zelo prometna in nevarna, veliko je tovornjakov, težke mehanizacije. Nevarno je zlasti za pešce, tako otroke kot starejše, ki se nimajo ob cesti kam umakniti. Tudi razsvetljave ni, kar pozimi, ko so dnevi kratki, razmere še poslabša.

Jože Kapler, župan Občine Škocjan (Foto: L. M.)

»Zdaj smo se nekako dogovorili, da DRSI 400.000 evrov, ki jih ima občina z njihove strani zagotovljene za ureditev rondoja kot vstopne točke v Škocjan in so premalo za okrog milijon evrov vredno naložbo, preusmeri v Dobruško vas. Znova smo jim razložili, da moramo do leta 2026 pod regionalno cesto zgraditi kanalizacijo skozi Dobruško vas, za kar imamo zagotovljena nepovratna evropska sredstva za okrevanje, in da je zato smiselna sočasna gradnja,« pravi župan Jože Kapler, ki pove, da bodo še letos poleti začeli graditi kanalizacijo. »Do letošnje zime mora biti vse nared. Cesta bo med gradnjo odprta, urejene bodo polovične zapore.«

Pojasni še, da je odmera zemljišč ob cesti narejena, 80 odstotkov zemljišč od Dolnje Stare vasi do priključka za avtocesto v Družinski vasi je zagotovljenih, za preostalo se bodo seveda potrudili.

Glede urejanja križišča pri gasilskem domu v Škocjanu – ravno tako na državni cesti – je jasno, da bo najprej treba narediti recenzijo in poiskati čim boljšo dolgoročno rešitev, zato bodo v kratkem sklicali sestanek s krajani. Upajo pa tudi, da bodo čim prej zgradili pločnik od Škocjana do Stare Bučke, sporazum za to je bil podpisan leta 2022.

