Komentar: Pet odstotkov za pekel

26.1.2025 | 13:00 | M. L.

Daleč stran od bučnih priprav na drugo predsedniško ustoličenje Donalda Trumpa, ki so polnile svetovne medije, je nekje v Gazi v kamero tiho izrekla nekaj besed palestinska deklica. Rada bi šla, je povedala, k dobrim ljudem. Tam bi jo zdravniki pozdravili. In potem bi bila tudi ona lepa. Deklici je namreč v izraelskih napadih iznakazilo obraz. To je bilo v času, ko je bil v Gazi, prerešetani z izstrelki, pekel, čeprav menda še ne tak pekel, kakršnega je za Bližnji vzhod napovedal Trump, če tam ne bo utihnilo orožje do njegove predsedniške prisege.

Komu je mar žalostna deklica, ki bi bila rada sam lepa, kot smejo biti lepe deklice in vsi ljudje? Komu so mar bombastični šovi, s kakršnim je Trump dodobra zasenčil svet? Če smo pošteni, sta vendarle za omenjenimi besedami dva obraza iste biološke vrste, človeške. Ampak dekličinega svet zlahka prezre, Trumpovega pa megalomanski svetovni tehnološki stroj preslikuje skoraj že na Mars, na katerem naj bi po Trumpovi napovedi plapolala ameriška zastava.

Nič ni deklici bolj tuje od vojne, šrapnelov, tankov, vojaških uniform. Nič ni Donaldu Trumpu bolj tuje od misli, da članice Nata ne bi dajale v svoje vojaške proračune pet odstotkov bruto domačega proizvoda. O tolikšnem odstotku govori.

Pet odstotkov za vojno, to pomeni v skrajni točki. Znana je torej smer svetovnega razvoja, ki vsekakor ne vključuje plastične kirurgije za v vojni iznakažene ljudi. Kot meni obramboslovec, nekdanji obrambni minister in nekdanji državni sekretar v kabinetu vlade dr. Anton Grizold v svoji knjigi Militarizacija in vojaško-industrijski kompleks (študija primera ZDA), se tudi sodobni demokratični politični sistemi ne zmorejo rešiti iz primeža militarizacije, vojaško-industrijskega kompleksa.

Nekatere, sicer redke evropske države že hitijo omenjenim petim odstotkom naproti. V Sloveniji so izvršni oblasti in očitno tudi parlamentu tuje pobude, da bi pravično, kar pomeni več kot do zdaj, plačala, npr., osebje, ki neposredno skrbi za nemočne na njihovih domovih in v domovih starejših – se bo torej raje udinjala omenjeni zahtevi po petih odstotkih za vojaštvo? Del tistega, kar naj bi namenjala vojaškim potrebam, je najbrž že izpolnila s svojimi vlaganji v vojaško letališče v Cerkljah ob Krki. To je sicer izdatno financiralo Nato, ker je lokacijo prepoznal za primerno potrebam tega vojaškega pakta. Ker je slovenska zmožnost po naši oceni daleč od Trumpovih zagroženih petih odstotkov, je tak delež videti nestvaren. Zato bolj za šalo kot zares dodajmo: ko bodo v Cerkljah ob Krki pristajala Natova letala in jih bo naša obrambna sfera oskrbela z vsem potrebnim, lahko cerkljanski kuharji dajo posadkam kranjsko klobaso z zeljem brezplačno, in to naj tako že šteje kot naš prispevek k materialnemu resursu zahodnega vojaškega zavezništva.

