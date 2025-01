družabno

Uresničuje otroške sanje

25.1.2025 | 10:25 | Renata Mikec

Klemen Slakonja, ki bo junija letos slavil okrogli jubilej, si uresničuje otroške sanje. Kot smo že pisali, se je odločil, da bo stopil na tekmovalni oder letošnje Eme in poskušal osvojiti priložnost za nastop na prestižnem tekmovanju za Pesem Evrovizije. Brežičan je že od mladih nog velik oboževalec Evrovizije in že kot otroka ga je povsem prevzela zmagovalna skladba Insieme 1992 italijanskega pevca Tota Cutugna. Čeprav v polomljeni italijanščini, jo je pri takrat petih letih prepeval od jutra do večera in si predstavljal, da stoji na velikem odru. To se bo morda letos res zgodilo, saj se bo v konkurenci 12 skladb predstavil s pesmijo How Much Time Do We Have Left. Pesem izraža njegova čustva, ki so ga doletela ob težki bolezni njegove življenjske sopotnice, igralke Mojce Fatur. Njena bolezen je bila takrat sprva diagnosticirana kot neozdravljiva, a jo je Mojca premagala. Slakonja je poudaril, da je po številnih zabavnih preobrazbah, ki jih je ustvaril, zdaj čas, da odvrže maske in se predstavi v nekoliko bolj osebni luči. Seveda si želi na Emi, kjer je bil že štirikrat v vlogi odličnega voditelja, zmagati tudi kot pevec. »Skladba ni tipično evrovizijska, vendar upam, da bo z mojo iskrenostjo in globokim sporočilom pritegnila občinstvo.« Predstavitev vseh tekmovalnih skladb bo to soboto, Ema 2025 pa bo na sporedu TV Slovenija 1. februarja. Za Klemna bo zagotovo navijala tudi Mojca in vsi, ki ga poznamo po njegovih izjemnih projektih.

