Izbranci za letošnjo Emo v pričakovanju tekmovanja

14.1.2025 | 12:00 | STA

Izvajalci, ki se bodo predstavili na letošnji Emi, se že pripravljajo na 1. februar, ko bodo na TV Slovenija izvedli skladbe, s katerimi se bodo potegovali za slovenskega predstavnika za majsko tekmovanje za pesem Evrovizije. Kaj so pripravili gledalcem in poslušalcem, so medijem pojasnjevali včeraj. Nastopilo bo 12 izvajalcev.

Med prepoznavnejšimi imeni bo na letošnji Emi Klemen Slakonja, ki bo nastopil s pesmijo How Much Time Do We Have Left. Igralec in pevec se je že preizkusil kot voditelj izbora, tokrat pa se je odločil stopiti na drugo stran.

Izvajalce je izbrala petčlanska komisija, v kateri so bili Alenka Godec, Neja Jerant, Lea Sirk, Filip Vidušin in Martin Bezjak.

Med njimi je precej mladih, novih obrazov, ki na Emi še niso nastopili. Takšna je denimo skupina RAI, ki preigrava progresivni rock oziroma metal oziroma, kot so za STA povedali njeni člani, se z poigravajo z žanri iz pesmi v pesem. Kaj so pripravili za Emo, niso želeli razkriti, ker si želijo, da bi bilo presenečenje za poslušalce. Enako niso želeli razkriti, o čem pripoveduje njihova skladba Frederick's Dead, ker si prav želijo videti, kakšen bo odziv občinstva.

Prvič bo sodelovala tudi Trine. Odločitev, da se prijavi na razpis, je bila spontana, da je bila sprejeta, pa je "bil totalen šok". V svoji skladbi Grace bo mlada glasbenica, ki se glasbi resneje posveča zadnja štiri leta, pripovedovala o ženski in njeni samopodobi zlasti v najstniških letih, z njo pa želi sovrstnikom sporočiti, da je treba biti prijazen tudi sam s seboj.

Astrid, ki je leta 2020 sodelovala na Emi freš, bo letos nastopila s "feminističnim punk štiklcem" Touche, v katerem govori o svoji preteklosti in razmerjih, tudi do same sebe. "Močna podpora ženskam je v tem komadu," je povedala. Nastopila bo kot Astrid & The Scandals, tokrat ob spremljavi plesalk.

Novinka na Emi bo med drugim tudi KiKi, ki se je prijavila iz želje po večji medijski prepoznavnosti. Že samo dejstvo, da je bila izbrana med 12 izvajalcev od 114 prijavljenih, si šteje v potrditev, pesem O-ou!, ki jo bo zapela, pa je označila kot neke vrste upor proti pritisku, ki ga izvaja nad seboj.

Nastopili bodo še Eva Pavli, Jon Vitezič, Žan Videc, ANNA, July Jones in PolarAce. Med prepoznavnejšimi imeni pa bosta ZveN, za katerim se skriva Zvezdana Novaković, in Klemen Slakonja, ki bo nastopil kot Klemen in izvedel pesem How Much Time Do We Have Left.

Po vseh imitacijah, ki jih je ustvaril, želi biti "končno enkrat jaz" in deliti osebno zgodbo. Za svojo pesem je povedal, da vsekakor ni lahkotna, saj govori o občutjih, ki jih doživljal, ko je njegova partnerka prejela diagnozo neozdravljive bolezni, a jo je premagala in tudi njemu vlila upanje. Zato ocenjuje, da bi lahko njegova skladba vlila upanje še komu, da bi se ustavil in vprašal, kaj je v življenju res pomembno.

Zmagovalna skladba Eme, ki bo potovala v švicarski Basel, bo izbrana po tem, ko bodo ocenjevalne žirije v drugi krog poslale dve skladbi, o katerih bo odločalo občinstvo.

Ema 2025 bo na prvem programu Televizije Slovenija 1. februarja zvečer, gostitelja bosta lanskoletna predstavnica Raiven in pevec skupine MRFY Gregor Strasbergar - Štras. Pred tem bo TV Slovenija 25. januarja ponudila posebno oddajo Ema pred Emo, v kateri bodo letošnji izvajalci premierno predstavili izseke svojih skladb.

