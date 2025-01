družabno

Dolenjski list in Melania v nemškem Bildu

24.1.2025 | 13:40 | M. K.

V tem tednu je bila naša pozornost usmerjena tudi v Sevnico - kraj, od koder prihaja stara/nova prva dama ZDA Melania Trump. Pa ne le naša - ob invaguraciji Donalda Trumpa za 47. ameriškega predsednika so se v posavsko mestece zgrnili tudi številni tuji novinarji.

Bild s fotografijami Dolenjskega lista na spletu

Te dni je bilo veliko zapisov o Melanii - spet so se pojavila ugibanja o njeni sestri Ines (o Melaniinem polbratu smo tudi pisali pred kratkim), pozornosti je bila deležna njena modna oprava ob Donaldovi zaprisegi, pod žaromete je stopil tudi mladi Barron, ki je menda dvometraš tudi po zaslugi slovenske kuhinje ...

Dolenjski list pa je bil v ponedeljek v Sevnici, kjer so na dan Trumpove zaprisege ob Dnevu sevniško-ameriškega prijateljstva, kot so dan priložnostno poimenovali, pripravil dogodke v počastitev prve dame ZDA. Novinarka Dragana Stanković je pripravila obsežno fotoreportažo. In prav slednja je zbudila pozornost znanega nemškega tabloida Bild, ki je uredništvo Dolenjskega lista zaprosil za dovoljenje za poobjavo nekaj fotografij. In tako Draganine fotografije krasijo Bildov članek o tem, kako na račun slavne rojakinje služi njena rojstna Sevnica. Celoten prispevek si lahko ogledate tu.

Dolenjski list pa se lahko pohvali še z nečim - o Melanii Trump je poročal čisto prvi na svetu! Ameriška prva dama, takrat še Melanija Knavs, se je namreč mami Amaliji rodila v novomeški porodnišnici, o čemer je 7. maja 1970 poročal tudi Dolenjski list, ki v rubriki Iz porodnišnic o rojstvih v naši regiji poroča že desetletja.

Pa naj nas kdo preseže, če more!

Izsek zadnje strani 19. številke Dolenjskega lista iz leta 1970.

