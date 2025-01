posavje

FOTO: V Sevnici ponosni na Melanio; od torte Melanija do Tramp burgerja

20.1.2025 | 19:00 | D. Stanković

Sevnica - Ob današnji zaprisegi Donalda Trumpa kot 47. predsednika ZDA je sevniški javni Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino (KŠTM) od Dnevu sevniško-ameriškega prijateljstva, kot so današnji dan priložnostno poimenovali, pripravil dogodke v počastitev prve dame ZDA.

Nekateri udeleženci pohoda Po poti prve dame so bili prav posebej 'opremljeni' za to priložnost. (Foto: D. S.)

»Prišli smo, ker smo ponosni na Melanio. Sina je naučila govoriti slovensko in to je velika stvar. Tudi Tito je imel mater Slovenko, pa ni znal govoriti slovensko,« je dejal starejši gospod v imenu skupine obiskovalcev iz Zasavja, ki se je danes udeležila pohoda Po poti prve dame v Sevnici. V eni roki je držal slovensko zastavo, v drugi veliko fotografijo Melanie Trump, Sevničanke, ki je ob današnji zaprisegi njenega moža Donalda Trumpa že drugič postala prva dama ZDA in doslej tudi edina Slovenka na tako visokem položaju.

Pohod Po poti prve dame, ki bo, kot pravijo v sevniškem zavodu KŠTM, postal del stalne ponudbe v znamenju najbolj znane Sevničanke, se je pričel na železniški postaji v Sevnici. Pot je nato pa vodila do Naselja heroja Maroka, kjer je Melania preživljala otroštvo, ter mimo osnovne šole Sava Kladnika, ki jo je obiskovala. Menda je veljala za vzorno, mirno in vedoželjno učenko. Pohodnike so nato v znameniti sevniški slaščičarni Julija pričakali in počastili s torto Melanija, ki je nastala že ob prvi Trumpovi izvolitvi in še vedno sodi med bolj priljubljene sladice v slaščičarni.

Pohodnike so v slaščičarni Julija pogostili s tortico Melanija.

»V Sevnici smo ponosni, da je naša Melania v Beli hiši,« sta v en glas dejali Marija Hohkraut in Ivana Jeler iz Sevnice, medtem ko so jima v Juliji postregli s torto. »Nikoli ni bila glasna, pa saj tudi zdaj ni, se pa oglasi, ko je potrebno in tako je tudi prav. Poznali sva njeno mamo Amalijo, ki je prav tako delala v Jutranjki. Čudovita ženska je bila, prijazna, dostopna, res krasna, in zagotovo ena najlepših Sevničank. Tudi ko sta z možem že živela v ZDA in nato prihajala v Sevnico, sta vedno pozdravila in poklepetala, ko smo se srečali.«

Sevničanki Marija Hohkraut in Ivana Jeler imata o družini Knaus same lepe besede.

Pohoda, ki ga je vodila turistična vodnica Romana Kuhar, se je udeležilo kakih dvajset ljudi, nekaj iz Sevnice, mnogo več pa iz drugih krajev. Iz Ljubljane, denimo, se je z vlakom prav za to priložnost v Sevnico pripeljala Boža Rus, tako kot ostali sogovorniki ponosna, da je Slovenka na tako pomembnem položaju. »Čudovita je. Vse Američanke želijo posnemati njen videz,« je dejala. »Zdaj pa hitim domov, da ne zamudim zaprisege, pa ne zaradi Trumpa, pač pa zaradi Melanie. Bi bilo pa lepo, če bi kdaj sina Barrona pripeljala v Slovenijo, da vidi, kaj je pravo življenje, in našo prelepo naravo. No, prav čudovito pa bi bilo, če bi tukaj morda spoznal celo svoje dekle,« je z nasmehom pristavila zgovorna gospa.

Turistična vodnica Romana Kuhar je skupino prijetno vodila Po poti prve dame.

Pot so pohodniki sklenili na sevniškem gradu, kjer so jih v zavetju toplih grajskih prostorov pričakali še drugi izdelki in dobrote v znamenju ameriške prve dame, med drugim izdelki iz linije First lady, od temne čokolade in čaja do vina modre frankinje in jabolčnih krhljev, že omenjena tortica Melanija, pita Prva dama, ki jo pripravljajo v pekarni Kruhek, slastno pa je zadišal tudi burger Tramp, ki ga pripravljajo v gostilni Rondo.

Tramp burger.

Po besedah Petre Stopar iz KŠTM so v letu po prvi Trumpovi izvolitvi v Sevnici zabeležili kar okoli 30-odstoten porast turističnega obiska. »Tudi zdaj pričakujemo porast, morda ne tako visok, zagotovo pa bo njegova ponovna izvolitev Sevnico spet postavila na svetovni zemljevid,« je dejala Stoparjeva. Ob prvi Trumpovi izvolitvi je nastalo kar nekaj produktov, ki jih še vedno uspešno tržijo.

Petra Stopar iz zavoda KŠTM z izdelki v znamenju Melanie.

Pa je Sevnica dejstvo, da je bila Melania (in je zdaj spet) prva dama ZDA, dovolj izkoristila? »Sama menim, da je vedno priložnost za izboljšave. Tudi tokrat želimo izkoristiti priložnost in predstaviti Sevnico kot kraj, ki je vsekakor vreden obiska in kjer je marsikaj za videti,« je še dejala Stoparjeva.

