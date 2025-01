dolenjska

Muslimanska študentka lahko nosi hidžab

24.1.2025 | 14:30 | Lidija Markelj

Novo mesto - Te dni v javnosti odmeva novica, da je Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu pred kratkim zaradi pritožbe študentke muslimanske vere, ki nosi hidžab (naglavna ruta), na predlog ministrstva spremenila interni pravilnik glede uniforme pri vajah.

Hidžab je tradicionalno pokrivalo, ki ga nosijo muslimanske ženske.

Prej dekle zaradi hidžaba ni moglo prisostvovati temu delu pouka, po novem pa lahko nosi naglavno ruto iz pralnega materiala pod določenimi pogoji. Tako se spoštuje pravica do verske svobode in enake obravnave. Dogodek je sprožil veliko vprašanj glede zagotavljanja človekovih pravic pa tudi širših družbenih vprašanj, saj hidžab predstavlja verski simbol, ki ne izhaja iz našega kulturnega okolja.

Kako je potekalo prilagajanje pravil na fakulteti? Kako se s tem vprašanjem srečujejo v Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto, v kateri so gotovo zaposleni tudi delavci muslimanske veroizpovedi? In kaj na vse to pravi sociolog dr. Marjan Smrke, izredni profesor na Fakulteti za družbene vede iz Novega mesta?

Po pritožbi muslimanske študentke Fakulteta za zdravstvene vede dopolnila interni pravilnik – Naglavna ruta pod določenimi pogoji dovoljena – Pravica do verske svobode in enake obravnave – SB Novo mesto: Poudarek na visokih higienskih standardih – Vprašanja verskih oblačilnih praks vse pogostejša

