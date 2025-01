družabno

Nepogrešljivi za posavske župane

24.1.2025 | 10:00 | Dragana Stanković

Občina Sevnica je v prijetnem ambientu hotela Ajdovec gostila tradicionalno, že dvajseto skupno novinarsko konferenco posavskih županov in srečanje z novinarji. Da delo posavskih županov teče čim bolj gladko in da smo novinarji kar se da redno obveščeni o pomembnejših dogodkih v občinah, pridno skrbijo sodelavke v kabinetih županov. No, če smo čisto natančni, je med njimi tudi predstavnik močnejšega spola, ki tako poskrbi za uravnoteženost med spoloma. Na srečanju županov z novinarji so Matijo Gorenca, sodelavca v kabinetu krškega župana, takole postavile v zlato sredino. Sodeč po njegovem nasmehu se Matija med posavskimi sodelavkami dobro počuti. Na fotografiji (od leve proti desni) so Vernesa Sadulai iz Mestne občine Krško, Neža Nemec iz sevniške občine, Lavra Kreačič iz brežiške, Sergeja Bogovič iz Občine Kostanjevica na Krki, Matija Gorenc iz krške, Nada Rezelj iz brežiške, Katja Čeč iz radeške, Eva Urh in Jelka Tršinar iz Občine Sevnica, Anja Urek iz Občine Brežice in Metka Resnik iz MO Krško.

‹ nazaj