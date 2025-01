posavje

Država občinam otežuje delo

9.1.2025 | 19:20 | D. Stanković, M. Luzar

Sevnica - Skupno novinarsko konferenco posavskih županov in srečanje z novinarji, že dvajseto po vrsti, je tokrat gostila Občina Sevnica. V sevniškem hotelu Ajdovec so tako na današnjem srečanju ključne projekte in dosežke lanskega leta ter načrte za letos predstavili gostitelj Srečko Ocvirk, krški župan Janez Kerin, župan Brežic Ivan Molan, župan Kostanjevice na Krki Robert Zagorc, župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak in radeški župan Tomaž Režun.

Posavski župani, z leve Franjo Debelak, Ivan Molan, Tomaž Režun, Srečko Ocvirk, Robert Zagorc, Janez Kerin. (Foto: D. S.)

Med izzivi, ki čakajo prav vse občine, so župani izpostavili zlasti spremembe na področju plač v javnem sektorju. Dvig plač za javne uslužbence sicer pozdravljajo in podpirajo, a hkrati opozarjajo, da ti stroški, ki bodo dodatno bremenili večinoma že sprejete občinske proračune, niso uravnoteženi z višino povprečnine. To bo v praksi vodilo v neizogibne podražitve storitev in zmanjšanje investicij.

Krški bazen tik pred gradnjo



Največja naložba, ki letos čaka Mestno občino Krško, je 13,3 milijona evrov vredna gradnja novega bazena, ki naj bi se začela v kratkem. Trenutno teče rok za morebitno vložitev revizijskega zahtevka na izbor izvajalca. Kot smo poročali, je občina na ponovljenem razpisu ter po pritožbi neizbranega izvajalca in vnovični presoji ponudb kot najugodnejšega izvajalca ponovno izbrala podjetje GIC Gradnje iz Rogaške Slatine.

Kot je dejal župan Janez Kerin, je velika želja letos pridobiti tudi gradbeno dovoljenje in objaviti razpis za izgradnjo Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja. Izpostavil je Park urbanih športov, s katerim po njegovih besedah v Krškem ne širijo zgolj športnih površin, namenjenih vsem občanom, pač pa gre tudi za sanacijo degradiranega območja ob Savi. Med pomembnejšimi načrti je tudi projekt Grajske sanje, s katerim želijo dopolniti in izpopolniti turistično ponudbo na gradu Rajhenburg.

Sanacija treh plazov, kanalizacija, vodovod ...



V Sevnici letos nadaljujejo z gradnjo igrišča pri osnovni šoli v Šentjanžu ter gradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Loki pri Zidanem Mostu. Načrtujejo tudi posodobitev vodovodnega sistema v Loki, gradnjo šolskega igrišča na Blanci, pričetek projektiranja državne kolesarske mreže ob Savi v skupni dolžini preko 20 kilometrov, našteva sevniški župan Srečko Ocvirk. Ob tem je opozoril na časovni zamik črpanja evropskih sredstev iz naslova Dogovora za razvoj regij, ki bo vplival tudi na potek investicij v Sevnici.

Napoveduje povezovanje in posodabljanje vodovodnih sistemov ter priključitev novega vodnega vira, urejanje zelene infrastrukture v mestu ter ureditev Centra za duševno zdravje odraslih v okviru ZD Sevnica v prostorih nekdanje trgovine Cenko. »To nam bo omogočilo, da bomo konec leta pričeli z urejanjem satelitskega urgentnega centra v zdravstvenem domu,« je dejal. Kar se cestne infrastrukture tiče, se v letošnjem letu obeta sanacija treh plazov, med najpomembnejšimi državnimi projekti pa je izpostavil prenovo sevniške železniške postaje, pri katerem občina sodeluje z ureditvijo nadomestnega podhoda v Šmarju.

Molan: Pred nami je težko obdobje



V letu 2025 bo v Brežicah med drugim poudarek na dokončanju obnove Doma kulture Brežice in iskanju rešitev za dodatna parkirna mesta pri bolnišnici in zdravstvenem domu. Župan Ivan Molan je ob tem izpostavil, da so v zadnjih dveh letih različni ukrepi vlade izjemno povečali odhodke in stroške občin, med drugim so se z novim plačnim sistemom močno povečali odhodki in transferji v zavode.

»Ugotavljamo, da je rebalans proračuna za leto 2025, ki smo ga sprejeli, zdaj popolnoma neživljenjski, tako da je pred nami izjemno težko obdobje. Zaradi višjih stroškov bo potrebno dvigovati cene, na drugi strani pa zmanjševati investicije in najemati večji kredit. To bo izjemno naporno, kajti občinski svetniki bodo pred težko nalogo, kako najti kompromis. Vemo, da je nepopularno dvigniti cene, in naložbe, ki so že predvidene, vzeti iz proračuna. Zadolževati se v nedogled pa tudi ne gre. Namreč, da bi se v dveh letih zadolžili in potem za naslednjih deset let onemogočili razvoj občine, bi bilo preveč neodgovorno,« je dejal Molan.

V Kostanjevici bodo obnovili dvorec

Župan občine Kostanjevica na Krki Robert Zagorc je predstavil posodobitve cestno-prometne in vodovodne infrastrukture. Leto 2024 je poimenoval »leto mostov«, saj je potekala gradnja treh novih premostitvenih objektov. Dva projekta sta že zaključena, tretji, Tercialski most, je še v teku. Letos naj bi se med drugim pričelo tudi projektiranje celovite prenove nekdanjega dvorca v Kostanjevici ter obnova občinske ceste Podbočje - Slivje - Kostanjevica.

Župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak je med naložbami v lanskem letu izpostavil zaključek projekta hidravličnih izboljšav, investicije v stanovanja in uspešen odkup gradu Kunšperk, ki ima velik turistični potencial. V letu 2025 pa bodo med drugim začeli z gradnjo prizidka vrtca in nove telovadnice.

Radeški župan Tomaž Režun pa je uvodoma izpostavil solidarnost ob odpravljanju posledic vremenske ujme, ki je poleti 2024 prizadela občino Radeče. Nastala je velika škoda na občinski infrastrukturi, brez vode je ostalo približno 2000 prebivalcev. Poudaril je uspešno zaključene projekte, kot je sanacija plazu Žlebnik, in začetek sanacije vstopne stavbe radeškega bazena, v letu 2025 pa med drugim napoveduje začetek prenove centra Radeč.

‹ nazaj