Kratkotrajno parkiranje: koliko časa potrebuješ za obisk zdravnika in lekarne

23.1.2025 | 12:00

Obiskovalka Zdravstvenega doma Brežice se je oglasila glede nedavne uvedbe kratkotrajnega parkiranja v mestu. Zmotilo jo je, da pred zdravstvenim domom uporabniki lekarne, ki je v spodnjem delu doma, lahko parkirajo največ 30 minut. »Kako naj uporabnik, sploh če težje hodi, v tem času pride do zdravnika v zdravstvenem domu in potem še v lekarno?« je opozorila. Ta čas se ji zdi močno prekratek, predvsem v primerjavi z omejitvijo pri Vodovodnem stolpu, kjer je dovoljeno parkiranje do dve uri. »Primernejše bi bilo, če bi pred zdravstvenim domom parkiranje omejili na eno uro,« je še dodala.

Lavra Kreačič, vodja kabineta brežiškega župana, je pojasnila, da je na štirih parkirnih mestih pred Zdravstvenim domom Brežice za uporabnike Lekarne Brežice dovoljeno parkiranje do 30 minut od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih, vsa preostala parkirna mesta pa so še vedno na voljo za daljše parkiranje za vse tiste, ki gredo k zdravniku. »Namen ukrepa je izboljšati pretočnost prometa, povečati dostopnost do storitev in omogočiti preprostejše parkiranje za krajše opravke,« je še dodala.

