posavje

Vzpostavljene na treh lokacijah v mestu

5.1.2025 | 11:00 | M. Ž.

Brežice - Občina Brežice je na treh lokacijah v mestu pred kratkim označila cone kratkotrajnega parkiranja. To so parkirna mesta, kjer je dovoljen le krajši čas parkiranja in kjer je potrebno obvezno označiti čas prihoda na parkirno mesto, so zapisali na spletni strani občine.

Cona Vodovodni stolp (Foto: spletna stran Občine Brežice)

Kot so navedli, želijo z ukrepom izboljšati pretočnost prometa in povečati dostopnost do storitev ter omogočiti enostavnejše parkiranje za krajše opravke.

Pri Vodovodnem stolpu je tako dovoljeno parkiranje največ 2 uri od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro, razen ob praznikih. Na Tržnici Brežice je parkiranje omejeno na največ 1 uro od ponedeljka do sobote med 7. in 14. uro razen ob praznikih. Pred Zdravstvenim domom Brežice pa uporabniki Lekarne Brežice lahko parkirajo do največ 30 minut od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro, razen ob praznikih.

Cona pri Zdravstvenem domu Brežice

Vse cone so označene z modro črto in pojasnjevalno tablo. »Pomembno je, da vozniki ustrezno označijo čas parkiranja s parkirno uro ali listkom, na katerem je razvidna ura prihoda,« so poudarili.

