FOTO: Zagorela hiša in gospodarski objekt, poln odpadkov

23.1.2025 | 09:00 | Foto: PGE Krško

Sinoči okoli 22.30 sta zagorela nenaseljena stanovanjska hiša in gospodarski objekt v naselju Straža pri Raki. Požar so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Policisti okoliščine in vzrok za nastanek požara še preiskujejo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Fotografije tudi spodaj v fotogaleriji

V sinočnji intervenciji so sodelovali krški poklicni gasilci s tremi vozili in štirimi gasilci, hkrati so bili aktivirani tudi prostovoljni gasilci PGD Senuše. Prvi na svoji spletni strani poročajo, da je bil gospodarski objekt poln komunalnih odpadkov, ki so goreli. Ogenj je ostrešje hiše popolnoma uničil, gospodarski objekt pa so gasilci obranili. Vse skupaj so še pregledali s termo kamero, premetali žarišča in jih izdatno polili z vodo. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Senuše.

