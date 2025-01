gospodarstvo

Država drvi v prepad, vedno manj je vplačnikov v pokojninsko blagajno

22.1.2025 | 18:00 | M. K.

Pokojnine naj bi delavcem zagotovile dostojno starost, a pri nas je to vse prej kot idealno. Zato je skoraj nujno, da se »naslonite« še na drugi in tretji pokojninski steber. Težava je tudi, da mnogo starejših ni dovolj finančno pismenih, pri mladih so razmere že boljše, a daleč od idealnih, danes pod zgornjim naslovom piše Andraž Zupančič na Svet 24.

Trenutna generacija se upokojuje s 63,5-odstotno pokojnino v primerjavi z njihovo plačo v delovno aktivni dobi. Z drugimi besedami, če imamo 1500 evrov prihodka na mesec, bomo po upokojitvi prejemali 950 evrov pokojnine. (Simbolna slika; foto: Dreamstime)

Upokojenci, ki so danes odvisni le od redne pokojnine, dobesedno životarijo. Na drugi strani mnogi zaposleni živijo dobesedno iz rok v usta in niti pomisliti ne morejo, da bi nekaj privarčevali ali vložili v različne sklade ali zavarovanja, da bi v starosti lahko računali na kakšen dodaten evro vsak mesec.

Pri nas poznamo tristebrni pokojninski sistem, za katerega je značilno, da posameznik sam prevzame del varčevanja za starost, ker obvezno pokojninsko zavarovanje ne zagotavlja več ustrezne višine pokojnin.

Vse tri stebre predstavljajo na Svet24, kjer opozarjajo, da prej ko boste začeli varčevati, več boste imeli od pokojnine. V zavarovalnicah ugotavljajo, da z varčevanjem pogosto začnemo šele po 40. letu starosti, da torej Slovenci za dodatno pokojnino varčujemo premalo in bomo posledično ob upokojitvi lahko naleteli na težave prenizkega življenjskega standarda.

