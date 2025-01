gospodarstvo

Domačija Šeruga med prvimi z znakom specializirane ponudbe

22.1.2025 | 11:30 | STA

Ljubljana/Otočec - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je obudila nagrajevanje turističnih kmetij, potem ko je prenovila pravilnik o podeljevanju znaka za specializirano ponudbo na turističnih kmetijah. Kmetije se lahko za znak specializirane ponudbe potegujejo v sedmih kategorijah, prve tri so znak prejele v ponedeljek.

predsednik KGZS dr. Jože Podgoršek ter prejemnice znakov, na sredini Eva Šeruga (Foto: KGZS)

Certifikate za specializirano ponudbo so na KGZS nazadnje podelili leta 2015, zdaj pa so to nadgradili z znaki, da bodo gostje izstopajoče kmetije lahko jasneje prepoznali. Prve kmetije z znakom specializirane ponudbe so Ekološko posestvo Trnulja iz Črne vasi pri Ljubljani, Turistična kmetija Šenkova domačija z Jezerskega in Turistična kmetija Šeruga iz okolice Otočca.

Eva Šeruga z Domačije Šeruga

Kot je na ponedeljkovi podelitvi poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek, slovensko kmetijstvo potrebuje dobre zgodbe, zato se bodo na zbornici večkrat poslužili pozitivnih promocij slovenskega kmetijstva, da bi izboljšali položaj slovenskega kmeta.

"Dogodek, kot je podeljevanje znakov kakovosti turističnim kmetijam, je eden od takšnih dogodkov, ko lahko s ponosom povemo, da je v naši sredini kar nekaj uspešnih kmetij, ki delajo zelo dobro, učinkovito in v katerih gostje uživajo. Prepričan sem, da bo tudi na podlagi teh znakov gostov še več, kajti to je ena od konkurenčnih prednosti pred ostalimi kmetijami," je dejal Podgoršek.

Kmetije lahko znak prejmejo na podlagi oddane vloge, ki jo nato pregleda komisija, ki tudi preveri izpolnjevanje pogojev. Znak velja štiri leta, komisija pa lahko tekom njegove veljavnosti kadarkoli pride preverit, ali kmetija še vedno sledi standardom, na podlagi katerih je znak dobila.

Znaki so po navedbah vodje za dopolnilne dejavnosti na KGZS Andrejke Krt namenjeni ozaveščanju turistov, "da na lahkoten način prepoznajo ponudbo turističnih kmetij za določene ciljne skupine".

Turistične kmetije se lahko potegujejo za enega izmed znakov v sedmih kategorijah, in sicer družinam z otroki prijazna turistična kmetija, otrokom prijazna turistična kmetija, gibalno oviranim osebam prijazna turistična kmetija, vinogradniška turistična kmetija, ljubiteljem konj in jahanja prijazna turistična kmetija, turizem na ekološki kmetiji ter turistična kmetija s ponudbo za boljše počutje.

Ekološko posestvo Trnulja in Turistična kmetija Šenkova domačija sta prejeli znak turizem na ekološki kmetiji, Turistična kmetija Šeruga pa znak turistična kmetija s ponudbo za boljše počutje.

Urša Kunz z Ekološkega posestva Trnulja je poudarila, da je njihova restavracija prva in edina stoodstotna ekološko certificirana restavracija v Sloveniji.

"Vsi, ki smo tukaj, močno verjamemo, da gremo v pravo smer, in da nas čaka lepa prihodnost," pa je dejala Eva Šeruga s Turistične kmetije Šeruga.

Kot je izpostavila Krt, so turistične kmetije v marsičem posebne: "Bogatijo jih kulturna, zgodovinska dediščina, naravne znamenitosti, okolje v neokrnjeni naravi, čistejši zrak in predvsem gastronomija." To kmetije s svojo ponudbo tudi dokazujejo.

‹ nazaj