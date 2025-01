posavje

Destinacija Brežice se poteguje za naziv Green Destination Story Award

21.1.2025 | 09:00 | M. K.

Brežice - Destinacijo Brežice je globalna organizacija Green Destination lani uvrstila med 𝐓𝐎𝐏 𝟏𝟎𝟎 𝐭𝐫𝐚𝐣𝐧𝐨𝐬𝐭𝐧𝐢𝐡 𝐳𝐠𝐨𝐝𝐛 𝐧𝐚 𝐬𝐯𝐞𝐭𝐮, kar je, kot sporočajo iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM), izjemen dosežek in priznanje njihovemu trajnostnemu delu: ''Zelena praksa ravnanja z odpadki na Mestni promenadi Brežice je navdušila strokovnjake in nas uvrstila med najboljše trajnostne prakse na svetu,'' so zapisali v sporočilu za javnost

''Mestna promenada Brežice je dokaz, da lahko s premišljenim pristopom združimo trajnost in zabavo. Dogodek je prijazen do obiskovalcev in okolja ter postavlja nove standarde odgovornega turizma.'' (ZPTM Brežice)

Najboljšo zeleno prakso izbere občinstvo. Z glasovanjem lahko vsak sodeluje vsak dan, vse do 24. januarja. Destinacijo Brežice najdete pod Slovenia-Brežice, glasovanje pa poteka tukaj.

Green Destinations je globalna organizacija, ki prepoznava in promovira trajnostne destinacije. Uvrstitev med TOP 100 zgodb je mogoča samo za destinacije, ki so člani Zelene sheme slovenskega turizma. V Brežicah so nosilci certifikata Slovenia Green Platinum - to priznanje ima v Sloveniji trenutno le pet destinacij.

Za omenjeni naziv se potegujejo še slovenske destinacije Miren-Kras, Jeruzalem Slovenija, Ljubljana, Bela krajina in Rogla-Pohorje. Več o nominirancih tu.

