posavje

Zaradi sanacije skale Beli pesek cesta zaprta do 1. marca

21.1.2025 | 07:20 | M. K.

Krško - Zaradi zahtevne sanacije skale Beli pesek ob lokalni cesti na Bohor (Senovo–Dovško–Jablance–Plešivec) bo cestna zapora podaljšana do 1. marca, so sporočili iz Mestne občine Krško.

Foto: MO Krško

Sanacija, ki se je začela septembra lani v sodelovanju z družbo Slovenski državni gozdovi, zajema urejanje 90-metrskega odseka. Cilj investicije je povečanje prometne varnosti na območju, kjer so previsne in razpokane skale do višine 20 metrov predstavljale resno nevarnost za udeležence v prometu.

Projekt vključuje tehnično zahtevne posege, kot so izdelava dveh etaž z urejenim odvodnjavanjem, namestitev zaščitnih pregrad in stabilizacija skalnih površin. Takšna rešitev bo dolgoročno preprečila padanje skal na cesto in bistveno izboljšala varnost na tem odseku, so prepričani na krški občini.

Dodajajo, da gre za zahteven projekt, tako s tehničnega kot administrativnega vidika, saj so bila potrebna številna dovoljenja in soglasja, specifična pa je tudi tehnologija izvedbe del. Celotna vrednost nložbe znaša 110.000 evrov z vključenim DDV, sredstva pa so delno zagotovljena s sofinanciranjem družbe Slovenski državni gozdovi.

‹ nazaj