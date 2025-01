družabno

Otroci znanih terapevtov: rojeni, da pomagajo - Tina Ogorevc

20.1.2025 | 13:15 | Katja Božič / revija Jana

Tina Ogorevc, Stjepan Domančić in Samo Rep so otroci znanih terapevtov. Starši so orali ledino, od njih so se učili, v njih našli trdno oporo, da so se lahko razvijali.

Tina Ogorevc: Hotela sem biti svoja!

Za Tino Ogorevc sem prvič slišala pred več kot dvajsetimi leti, ko sva se z njenim očetom Marjanom pogovarjala o karmični diagnostiki in tem, kako s svojimi tehnikami pomaga motivirati tedanjega olimpijca, metalca diska Primoža Kozmosa. V Marjanovo sobo si prišel mimo Tinine, v kateri so bile razstavljene pisane stekleničke. Izvedela sem, da se Tina ukvarja z barvno terapijo avra-soma, za katero se je šolala v Angliji in jo pripeljala v Slovenijo. To je bilo le eno od področij, ki se jim je posvetila, saj tako kot oče nenehno raziskuje. »Nobenega znanja in tehnike ne dam od sebe, ne da bi jo neštetokrat preverila na sebi. Ko me nekaj pritegne, doma ponavljam in ponavljam, še posebej ko vidim rezultate in se ljudje počutijo bolje.« Tako je tudi prišla do raziskovanja zvoka in zvočnih terapij, tem se je zadnje čase povsem predala.

S Tino smo se srečali kar pri Marjanu doma. Pogovarjali sva se v njegovi delovni sobi in v nekem trenutku se je zagledala v Marjanovo diplomo iz reikija. »Moje diplome so bile vse uničene v poplavi,« je zavzdihnila. »Prvega tečaja reikija sem se udeležila, ko sem bila stara 15 let. Skoraj vsak vikend sta prišla k nam moja prva učitelja, Marjan in Giordana Osterman, tečaj za od štiri do pet ljudi pa smo imeli kar v dnevni sobi,« se spominja. »Ko sem pri iniciaciji v reiki prvič začutila pretok energije, se mi je zdelo to fascinantno, vso noč sem se počutila, kot da v meni in okoli mene gori ogenj.« Nato je več kot dvajset let sama poučevala reiki. Iz Anglije je k nam prinesla barvno terapijo in se vzporedno ukvarjala z njo, vse dokler je ni omrežil zvok. »Po avra-somi sem zaključila izobraževanje za refleksoterapevtko in bila prva generacija, ki smo od gospodarske zbornice dobili uradno poklicno prekvalifikacijo, dotlej se z alternativo ni še nihče ukvarjal uradno. Učila sem se masaže tuina pri dr. Edvinu Derviševiću. Velik vpliv name je imel Tadej Pretner. Zelo sem mu hvaležna, ker me je podprl v ključnih trenutkih mojega življenja!« Tudi za homeopatinjo se je izobraževala. Pomemben pečat je pustila ena njenih prvih duhovnih učiteljic, Izraelka Naomi Feinberg, ki jo je naučila blinkanja, tehnike, s katero zaznavamo energijo. Iz zapiskov z njenih tečajev je potem nastala Marjanova prva knjiga o biorgonomiji. Nakar ji je prišla v roko v srbščino prevedena knjiga o karmični diagnostiki S. N. Lazareva, brala sta jo oba z očetom. »Neverjetno je, kako nas je eno znanje vodilo k drugemu!«

