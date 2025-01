šport

Mark Kastelic najbolj obetavni mladi dirkač v Sloveniji

20.1.2025 | 08:30 | M. K.

Foto: Mark Racing Team

Ljubjana/Ivančna Gorica - Nedavno je v Ljubljani potekala tradicionalna podelitev pokalov in nagrad najbolj uspešnim domačim avtomobilistom. Na dogodku, imenovanem »Večer prvakov«, so poleg nagrad najuspešnejšim dirkačem in klubom v sezoni 2024 podelili tudi nekaj častnih in žlahtnih nagrad za posebne dosežke in uspehe.

Iz rok predsednika zveze AŠ SLO Rada Raspeta in podpredsednika zveze Aleša Zrinskega so priznanja prejeli še Patrik Zajelšnik za avtomobilista leta, Viktor Levec za življensko delo in doprinos k razvoju avtošporta v Sloveniji in pa mladi in obetavni dirkač iz Ivančne Gorice Mark Kastelic, ki je uspešno tekmoval v tujini z Mercedesom AMG GT4 pod okriljem slovenskega moštva Lema racing, s katerim so tudi zmagali na dirki v Misanu.

Mark Kastelic

Še ne 18-letni Mark je nase opozoril z odličnim dirkanjem v kartingu, kjer je nastopal vrsto let, so sporočili iz njegove ekipe. Po več uspešnih sezonah nastopov v tujini je Kastelic lani presedel v precej večji dirkalnik. Mali dirkaški kart je zamenjal za več kot 500 konjskih sil zmogljiv dirkalnik razreda GT4 in se z njim podal v ostro dirkaško konurenco vztrajnostnih dirk. Kastelic se je že v svoji prvi sezoni nastopanja v tujini dokazal v močni mednarodni konkurenci cestnohitrostnih dirk, kjer se je uspešno kosal s starejšimi in precej bolj izkušenimi dirkači. S tem je dokazal, kot so prepričani v ekipi, da imamo v Sloveniji nov dirkaški potencial, svojo uspešno dirkaško sezono pa je kronal z zmago na dirki v Misanu. Paleto dobrih rezultatov v močni mednarodni konkurenci si je Mark Kastelic tako po končani sezoni 2024 prislužil naziv najbolj talentiranega mladega dirkača pri nas.

MK GT4 Estoril

»Čestitam vsem dobitnikom nagrad in prvakom. Vem, koliko garanja in odrekanja je pri nas potrebnega za uspehe v avtomobilskem dirkanju. Naziv najbolj talentiranega mladega dirkača pri nas mi veliko pomeni. Je priznanje mojemu dosedanjemu delu in je potrditev, da smo na pravi poti. Takšne stvari me še bolj motivirajo za dirkanje v prihodnje,« je po podelitvi povedal Kastelic, ki bo letos oodpeljal celotno sezono evropskega prvenstva v razredu GT4.

‹ nazaj