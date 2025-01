družabno

MRFY v trilerju

18.1.2025 | 10:00 | Renata Mikec

Slovenski triler režiserja Perice Raija ''Pa tako lep dan je bil'' ne preseneča le z izkušeno igralsko zasedbo, pozitivnimi odzivi gledalcev in razprodanimi premiernimi projekcijami po vsej Sloveniji, temveč tudi z izbrano glasbo, ki pripomore k napetemu vzdušju. Novomeška glasbena skupina MRFY je celo posnela videospot za pesem All my friends are dead, in to v hiši, v kateri se dogaja filmska zgodba. Posebnost videospota je izvirna scenografija, saj so v eni izmed sob ustvarili pravi mali gozd. S tem so dosegli edinstveno vzdušje, ki se odlično zlije s tematiko filma. Pesem je sicer priredba uspešnice Prjatučki te novomeške zasedbe in odseva močno energijo in čustva, ki so prisotni tudi v filmu. Pevec skupine MRFY Gregor Strasbergar je o vabilu k sodelovanju povedal: »Ko so nas ustvarjalci filma poklicali, da si želijo našo pesem v filmu, smo se spomnili na prvotno besedilo Prjatučkov, ki se je lepo skladalo s trilerjem o štirih prijateljicah. To je bila idealna priložnost, da pesem zaživi v novi preobleki, hkrati pa glasbi v filmu doda ironično noto.« Glavne vloge igrajo štiri uveljavljene slovenske igralke: Katarina Čas, Ula Furlan, Nina Ivanišin in Tina Vrbnjak. Med glasbeniki, ki so prispevali svoj delež, so ob skupini MRFY še Drill, Masayah, Čedahuči, Jet Black Diamonds in D-Fact. Sicer pa frontmana Mrfyjev čaka še en izziv, 1. februarja bo namreč z Raiven stal na odru Eme – a ne kot izvajalec, pač pa kot voditelj. Pri tej preizkušnji mu bo zagotovo pomagala kilometrina, ki jo je pred leti nabiral kot voditelj na Radiu Krka.

Foto: Perica Rai

